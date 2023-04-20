百度注册“文心智车”商标

在今日下午的发布会，百度智能云正式推出“文心千帆”大模型平台，文心千帆大模型平台是基于百度智能云打造的全球首个一站式企业级大模型平台，让企业和开发者以最简单的方式用上大模型、用好大模型。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。在收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000tokens收费，按调用输入输出�