美团授出约4604万股股份激励计划 总价值约60亿港元

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:美团发布公告称，向公司雇员授出约4604万股股份激励计划，按每股130.9港元，总价值60亿港元，该等股份有半年至两年不等的归属期。
美团表示，上述授出受限制股份单位旨在透过股份拥有权、股息及有关股份的其他已付分派及/或股份增值，使承授人的利益与集团利益一致，并鼓励及留住承授人，为集团的长远发展及利润增长作出贡献。
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小米集团在港交所发布公告称，董事会于2023年3月27日根据股份奖励计划奖励合共1.9亿股奖励股份予4110名选定参与者，奖励股份于授出日之收市价为每股12港元。选定参与者包括员工参与者和在日常和一般业务过程中根据持续或经常基准为本集团提供有利于本集团长期增长的若干咨询服务的服务供应商参与者。向服务供应商参与者的授予符合行业规范，并适合通过使该等参与者�
腾讯控股发布公告称，4月13日，董事会已决议根据本公司股东于2022年股东周年大会上授予的一般授权发行合共966.02万股新股份，藉以根据2019年计划就于2022年8月向不少于7400位奖励人士授予的奖励发行合共920.78万股奖励股份；及诚如本公司于2023年1月9日所公布，根据因实物分派作出的调整就上述+的奖励发行合共452403股额外奖励股份。
凤凰网科技讯+4月3日消息，据天眼查App显示，近日，贾跃亭新增一则股权冻结信息，股权被执行企业为乐视网信息技术股份有限公司，被冻结股权数额4680.8万元人民币，冻结期限自2023年3月31日至2026年3月30日。天眼查目前，贾跃亭名下存在多条股权冻结、被执行人、限制消费令信息，被执行总金额超42.3亿元。其名下还存在多条终本案件信息，未履行总金额超92.4亿元。
在中国这个全球最大的航空市场上，空中客车今天收获颇丰，除了在天津新建第二条A320系列飞机总装线之外，还拿到了160架新飞机的订单。据空客消息，今天该公司与中国航空业合作伙伴签署了一系列新的合作协议，其中包括与中国航空器材集团签署了160架空客飞机的批量采购协议，包括150架A320系列飞机和10架A350-900宽体飞机，总价值约200亿美元，约合人民币1400亿。据了解，A350-900是一种宽体大飞机，大量采用了大量为A380开发和应用的技术，以及生产方面的创新。A350-900的航程为7500海里(13900公里)，三级客舱布局可以放置285个座椅。A350
上周末，美国华盛顿州林伍德市奥尔德伍德购物中心的一家Apple+Store发生了一起入室盗窃案，窃贼通过附近的一家咖啡店潜入店内，盗走了总价值约50万美元的商品，其中包括436部iPhone以及数量不详的Apple+Watch和iPad。事发时商场已经关门，Apple+Store内也并没有员工。Seattle+Coffee+Gear老板表示，他在那开店五年了没见过这样的事情，这次事故给他们造成了大约1800美元的损失。
中国移动发布2022年业绩报告。2022年实现营收9373亿元，同比增长10.5%;股东应占利润为1255亿元，同比增长8%，以此计算相当于日赚3.44亿。在业绩说明会上，中国移动董事长杨杰展望2023年，称收入规模或将超万亿，利润规模可能成为公司有史以来最高的一年。
条形码迎来其诞生50周年纪念日，条形码现在已应用于无数的产品、服务及各种项目上，通过扫描条形码可以快速识别产品及其价格，减少定价错误，降低处理和库存管理成本。IBM的诺曼伍德兰被认为是最早提出条形码概念的人，他于1952年获得了美国专利。除了提供信息之外，二维码也可直接用于收付款，这些功能是条形码所不能普遍具备的。
今天下午，华为P60系列将正式发布。截至目前，P60系列在华为商城、天猫旗舰店两大平台的累计预约人数突破了40万，其中华为商城预约人数达到了38万，天猫旗舰店预约人数突破了5万，人气火爆。这次华为P60系列的长焦镜头有大幅升级，也是华为影像表现最好的手机。根据余承东晒出的P60系列样张，这张照片由长焦拍摄，傍晚城市里的太阳轮廓清晰，明亮的同时还不过曝，同时近景的建筑在逆光环境也呈现出满满的细节。众所周知，由于自身硬件的限制，以往手机的长焦夜景拍摄，普遍存在进光量不足的问题，导致画面细节缺失严重。同时由于影像算法?
今年才4个月的时间，特斯拉已经至少3次降价了。北京时间4月7日，特斯拉对北美在售的四款车型全系下调价格，其中Model3全系下调1000美元，ModelY全系下调2000美元，ModelS全系下调5000美元，ModelX全系下调5000美元。中国官网在售的ModelY入门版尚未更新到4680电池的全轮驱动版，但应该只是时间问题。
美团公布了2022年第四季度及全年财报。根据财报显示的内容，美团第四季度营收601.3亿元，同比增长21.4%；净亏损10.8亿元，预估亏损15.3亿元；调整后净利润为8.3亿元。在第四季度，新业务分部收入同比增长33.4%，至167亿元；该分部经营亏损同比收窄32.0%至64亿元，经营亏损率环比收窄至38.2%。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。