美团授出约4604万股股份激励计划 总价值约60亿港元

在中国这个全球最大的航空市场上，空中客车今天收获颇丰，除了在天津新建第二条A320系列飞机总装线之外，还拿到了160架新飞机的订单。据空客消息，今天该公司与中国航空业合作伙伴签署了一系列新的合作协议，其中包括与中国航空器材集团签署了160架空客飞机的批量采购协议，包括150架A320系列飞机和10架A350-900宽体飞机，总价值约200亿美元，约合人民币1400亿。据了解，A350-900是一种宽体大飞机，大量采用了大量为A380开发和应用的技术，以及生产方面的创新。A350-900的航程为7500海里(13900公里)，三级客舱布局可以放置285个座椅。A350