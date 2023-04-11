AI潜在风险：AI聊天机器人或成恐怖主义利器

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:英国的一家恐怖主义监管机构警告说，人类社会可能很快就会开始见证全面爆发的AI辅助的，甚至AI传播的恐怖主义。

自2019年以来一直担任英国议会现任独立审查员或恐怖主义立法的乔纳森·霍尔告诉《每日邮报》说道:“我认为完全可以想象，人工智能聊天机器人将被编程，更糟糕的是，传播暴力极端主义意识形态，人工智能支持的攻击可能就在眼前。”

事实上，全球反恐专家一直在讨论人工智能。但这种讨论大多集中于使用人工智能工具，如面部识别和其他数据收集来防范恐怖主义。

然而，最近几个月，随着越来越强大的人工智能技术（例如深度伪造技术和生成文本和图像人工智能系统）的公众可用性越来越高，引发了对虚假信息和恐怖主义的新担忧，这种讨论开始发生转变 。

至于霍尔，他提出了对这些日益增长的担忧的有力论据，他认为，像ChatGPT这样的大型语言模型（LLM）工具可以产生通俗易懂、自信和有说服力的言辞，而不论他们在为什么争辩，这可能不仅是恐怖分子用来通过AI生成的宣传和虚假信息制造混乱的便宜有效的工具，甚至可以用来招募新的极端分子，包括那些可能在网上行动，正在寻求认可和社区的人。

虽然这听起来很遥远，但据称聊天机器人已经在导致一位不满的用户自杀中发挥了作用。

霍尔还指出，恐怖分子往往是“技术的早期采用者”，他补充说，并引用恐怖组织“滥用3D 打印枪支和加密货币”作为最近不良行为者使用新兴工具造成混乱和伤害的例子。

此外，该律师表示，由于目前有关人工智能的规范和法律非常模糊，人工智能恐怖主义可能特别难以追踪和起诉。

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