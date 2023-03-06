上海迪士尼：重启握手拥抱合影 游客可近距离互动

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:上海迪士尼度假区宣布，根据相关指导意见和全球迪士尼乐园的成功经验，将逐步恢复与迪士尼朋友的近距离互动。游客可以与喜爱的迪士尼朋友亲切互动，签名和进餐体验也将恢复。

为了保证安全愉快的体验，度假区发布了迪士尼朋友互动须知，要求游客在演职人员指引下有序排队，佩戴口罩，尊重演职人员和迪士尼朋友，遵守规范行为。

同时，为了让更多游客能见到迪士尼朋友，也请控制与他们见面的时长，始终遵循现场演职人员的指引。

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