上海迪士尼：重启握手拥抱合影 游客可近距离互动

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:上海迪士尼度假区宣布，根据相关指导意见和全球迪士尼乐园的成功经验，将逐步恢复与迪士尼朋友的近距离互动。游客可以与喜爱的迪士尼朋友亲切互动，签名和进餐体验也将恢复。
为了保证安全愉快的体验，度假区发布了迪士尼朋友互动须知，要求游客在演职人员指引下有序排队，佩戴口罩，尊重演职人员和迪士尼朋友，遵守规范行为。
同时，为了让更多游客能见到迪士尼朋友，也请控制与他们见面的时长，始终遵循现场演职人员的指引。
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上海迪士尼度假区官微发文正式宣布，重启握手拥抱合影服务。这是最受游客喜爱的迪士尼传统之一，也是许多游客期待已久的，可以与迪士尼朋友的近距离互动。如果违反这些规定对迪士尼朋友做出不文明举动，是有可能被官方永久拉黑的。
今日，上海迪士尼度假区官微宣布，经典迪士尼朋友互动体验回归上海迪士尼度假区，游客可以再次与迪士尼朋友们拥抱、握手、合影留念。这是上海迪士尼自去年12月8日全面恢复运营之后，又一新的开放举措，此前曾数次临时闭园后又开放。对于违反相关须知的游客，保留终止其继续游园并禁止其再次入园的权利。
上海迪士尼度假区和全球最大的科技领军企业之一——三星电子于今天共同宣布达成推广合作并庆祝三星电子于同日发布旗舰新品GalaxyS23系列。在上海迪士尼度假区和三星电子的全新推广合作下，双方将携手呈现一系列精彩体验，将迪士尼的神奇传递给更多游客和粉丝。三星GalaxyS23系列配备至高2亿像素的摄像头并拥有超视觉夜拍系统，能以逼真的影像效果还原日与夜的精彩，助力游客捕捉更多拍照场景，记录下与至爱之人在上海迪士尼度假区共度美好时光的暖心时刻。
声明:本文来自于微信公众号 真探AlphaSeeker，作者:祖杨，授权站长之家转载发布。在上个季度交出一份堪称惨淡的财报后，迪士尼从内到外经历了一番“大换血”——老将罗伯特�艾格回归，替换掉时任CEO鲍勃�查佩克，解雇了查佩克亲信丹尼尔，同时公司业务架构和策略方向也将重新调整。在步入百岁生日之际，迪士尼正不可避免地经历着“内忧外患”，内部面临盈利难题，外部流媒体竞争进入白热化阶段艾格作为最了解迪士尼的“掌舵者”的回归，也为全球流媒体争霸的变局增加了一些确定性。
迪士尼CEO鲍勃�艾格最新宣布《疯狂动物城》将拍续集。这部动画电影于2016年推出，大获成功，拿下10.255亿美元全球票房，目前还未出正式的后续电影，去年推出了衍生短剧《疯狂动物城+》。值得一提的是，有多枚“疯狂动物城”商标最初由迪士尼合作方英雄互娱关联公司申请，后转让给迪士尼企业公司。
凤凰网科技讯+3月6日消息，据天眼查App显示，今日，上海迪士尼度假区官微官宣：经典迪士尼朋友互动体验回归上海迪士尼度假区，游客可以再次与迪士尼朋友们拥抱、握手、合影留念。图注+天眼查图注+天眼查图注+天眼查图注+天眼查天眼查App显示，多个迪士尼角色如玲娜贝儿、星黛露、达菲熊、雪莉玫等均已被注册为公司名，包括“袁州区玲娜贝儿后援会网络工作室”“北京星黛露商贸有限公司”“上海雪莉玫文化传播有限公司”“湖南达菲熊影视文化传媒有限公司”等。
迪士尼首席执行官鲍勃�伊格尔在公司财报电话会议上表示，为了节省成本，该公司将裁员7000人，占全球总员工数量的3%。受此消息影响，迪士尼盘后大涨，最高飙升至123.88美元，涨幅一度接近11%。2023第一财季迪士尼收入235.1亿美元，超出市场预期的233.9亿美元;摊薄后每股收益为0.7美元，较上一财年同期的0.63美元有所提高;调整后每股收益为0.99美元，虽高于市场预估的0.74美元，但低于上一财年同期的1.06美元。
迪士尼真人电影《小美人鱼》已经发布了新预告，该影片将于5月26日北美上映，倒计时100天。新画面展示了爱丽儿的歌声和海底生活、出水后与王子的亲吻，乌苏拉也登场。值得注意的是，当年动画版本的剧情，迪士尼将原本悲惨的结局改成大团圆，并加入许多鲜活的角色，创造出令人满意的效果，不知道这次电影版最终结局是何走向。
当地时间周三，迪士尼宣布，将在全球范围内裁员7000人，约占其全球员工总数的3%，此次裁员是该公司本周三宣布的55亿美元成本削减计划的一部分。迪士尼首席执行官鲍勃�伊格尔在一份声明中表示，该公司正在进行“重大转型”，管理层认为这将提高公司流媒体业务的盈利能力。Disney+订阅用户数首次出现下滑，但其盈利能力有所改善。
迪士尼CEO鲍勃�艾格 在他重返公司后的第一次财报电话会议上宣布，华特迪士尼公司 将裁员7，000人，作为节省55亿美元成本的更广泛努力的一部分。迪士尼面临着控制成本和提高利润的压力，因为它继续从包括 Disney+ 在内的主要流媒体业务中亏损。“去年11月，迪士尼重新任命艾格为首席执行官，此前艾格亲自挑选的首席执行官鲍勃查佩克 因管理这家娱乐巨头受到抨击。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。