淘宝直播双11搭建“直播未来城” 沉浸式体验虚拟世界购物

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:今年双十一，淘宝直播宣布联合点淘就共同搭建“直播未来城”，一起沉浸式探索虚拟世界，发现购物新可能。

据介绍，直播未来城有着浓厚的赛博朋克风格的建筑。主城区由中央车站、探险水晶岛、商业大道、超炫摩天轮、未来植物园等八大超级场景共同组成。未来城就像一个真正的购物中心，各有特色的店铺直播间分布四周，让用户在网上感受“沉浸式逛街”。

目前已有品牌商家天梭、时尚COSMO、雅诗兰黛、海蓝之谜、长城欧拉入驻未来城，更有蜜蜂惊喜社、香菇来了、Timor小小疯等10余位优质主播的未来营地驻扎。未来城内主播拥有专属的未来空间站，站内以屏幕的方式透出直播间相关信息和权益货品，用户可自由探索直播间，观看直播或下单。

除了观看直播，用户作为虚拟人进入未来城内，还可以通过在城区内探索收集水晶，玩扭蛋机赢取红包，在店铺门口排队的互动游戏获取未来城专属尖货权益。每位用户都拥有专属的色彩标签，可以在未来城里结交与自己色彩match的淘宝好友。

用户还能乘坐全景摩天轮360°俯瞰整个未来城区，在环形舞台上享受明星唱演会的视觉盛宴，为明星打call。这些全新的交互体验让用户玩嗨直播未来城。

想体验的用户可以进入淘宝直播或点淘APP搜索直播未来城，就能进入虚拟世界。

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