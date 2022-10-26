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淘宝双十一红包怎么领 天猫双十一红包入口

2022-10-26 15:52 · 稿源：站长之家

天猫双十一已经正式开始预售了，今年的双十一更加人性化，不用熬夜下单，红包的玩法也更简单直接。下面小编为大家带来了双十一超级红包领取方法，来看看吧。

一、领取时间

1、淘宝的双十一超级红包领取时间是:从2022年10月24日20:00-2022年11月11日23:59;

2、活动期间每天都可以领取到专属的双十一超级红包，领取之后可以在特定的售卖活动使用;

3、对应的分别是:2022年10月31日20:00和11月10日20:00现货售卖活动当中使用;

QQ截图20221026155221.jpg

二、领取方法

1、首先我们需要将淘宝更新至最新版，打开之后在主页面点击进入到双十一主会场

2、进入到主会场之后会不定期跳转出双11超级红包的弹框，点击开即可领取红包

3、或者也可以通过口令码的方式领取专属的超级红包

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天猫双11预售主会场预售爆款限时抢，超级大牌不只5折，直播间红包雨限时疯抢
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具体玩法如下:

1.满减活动

平台满减:双十一将发放“购物津贴”，门槛为天猫跨店每满300元减50元，淘宝跨店每满200-30。具体的以单品详情页显示为准，购物津贴折扣上不封顶，且可以与品类购物券、天猫超市卡、支付宝红包、现金红包、店铺优惠券等叠加使用。

店铺满减:部分店铺设有店内满减活动，部分为会员福利，可提前注册会员享受折扣;另外可能会有一些平台设置的类目大额优惠券，或加赠预售专享礼品。以购买当贝投影为例，预售期间购买可获得专享优惠，同时可获赠魔方插座、电视会员卡、定制U盘等。

2.超级红包

活动期间，天猫及淘宝平台将发放双十一超级红包，最高可中22888元现金红包或得随机红包。除此以外，活动期间还有订阅红包、拼手速的红包、膨胀红包等，抽奖后分享给小伙伴可获得额外奖励。领取的红包可以无门槛使用，多个红包还可以叠加使用。

3.组队瓜分红包

用户通过活动分享链接进入预售活动页加入战队获得排名，并在活动结束后瓜分大奖。游戏期间需通过做任务提升战队的战力值，战队总战力值前30名且完成保底战力值的战队可获得对应的奖池，最高奖池50万。11月10日22:00战队比拼结束，11月11日当天上午将进行奖池瓜分，用户所在战队的个人战力值贡献越高，瓜分金额越大。

4.价格保护

另外值得注意的是，天猫方面称今年双十一对价保规则进行了升级，将付款后15天内价保，改为付款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，最长价保时间从15天延长至27天，用户可放心下单。保价操作具体方法:我的淘宝—>官方客服价保中心—>选择需要价保的—>点击一键价保。

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    天玑8100

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    Redmi Note 12

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    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

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    天玑8100

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    Redmi Note 12 Pro+

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