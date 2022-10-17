苹果将很快发布全新iPadPro

上个月初，苹果召开了秋季发布会，正式推出了iPhone 14系列等新品...名记Mark Gurman近日也确认了此事，称苹果将会在几天后”发布新品，但发布会将不再召开，而是直接在官网推出，届时也将直接开启预定...这次发布会的主角自然是新一代iPad Pro，该设备将升级为苹果今年最新的自研M2芯片...入门版的iPad 10也有望同时期发布，这次终于在外观和配置上带来巨变，首先是外观换成了直角边框设计，屏幕也终于用上了全贴合技术，显示效果更出色......