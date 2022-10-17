苹果将很快发布全新iPadPro

站长之家 10 月 17 日讯：彭博社记者Mark Gurman表示，苹果将在“几天内”通过新闻稿发布新的 11 英寸和12. 9 英寸iPad Pro和Mac系列。
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上个月初，苹果召开了秋季发布会，正式推出了iPhone 14系列等新品...名记Mark Gurman近日也确认了此事，称苹果将会在几天后”发布新品，但发布会将不再召开，而是直接在官网推出，届时也将直接开启预定...这次发布会的主角自然是新一代iPad Pro，该设备将升级为苹果今年最新的自研M2芯片...入门版的iPad 10也有望同时期发布，这次终于在外观和配置上带来巨变，首先是外观换成了直角边框设计，屏幕也终于用上了全贴合技术，显示效果更出色......
代号为J617和J620的11英寸和12.9英寸新机型，将是2021年4月以来高端iPad的首次更新，这两款机型都获得了M1芯片和新的12.9英寸miniLED显示屏。对于一年半以来的首次更新，即将推出的iPad Pro型号预计将获得M2苹果自研芯片，提供更快的性能和可能的新充电功能。
在今晚举行的Google制造”发布会上，谷歌带来了Pixel系列的全新产品：Pixel7与Pixel7Pro，其中最受瞩目的，无疑是搭载了全新TensorG2芯片的Pixel7Pro...这套优化后的模组配备了一颗4800万像素的5倍光学长焦、一颗5000万像素的主摄以及一颗1200万像素的超广角镜头，前置则是一颗最高支持4K录制的1110万像素镜头...Pixel7Pro已经在Google商店开启预售，预计在10月13日正式发售，首发起步价899美元（约合人民币6374元）......
中关村在线消息：近日有消息称，苹果即将推出一款全新的11英寸iPadPro机型，但并没有采用12.9英寸iPadPro所采用的的全新mini-LED显示屏，而是与上代相同的一块LED视网膜屏幕...该消息是由供应链人士RossYoung所曝光，其实11英寸iPadPro采用的mini-LED屏幕相比12.9英寸版本整体表现类似，但在动态范围、极限亮度、黑度等方面有所差距...
新的超临界HyperView数字镜头提供了HERO相机有史以来最广角的16: 9 拍摄......
距离RedmiK50至尊版发布已经有一段日子了，此前已有消息表示，小米将在海外市场发布小米12T系列，该系列是RedmiK50至尊版的海外版本，外观基本一致，只是配置上有所区别...9月26日，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军在社交平台向网友们透露，自己正在测试一款新机，并且很快就将在全球发布...在处理器方面，小米12T和12TPro还有不同，小米12T搭载的是联发科天玑8100处理器，12TPro搭载高通骁龙8+旗舰处理器...
目前有消息称月底苹果即将举行发布会，会中将会正式发布全新的iPadPro和iPad10...在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%...
昨晚，“Google制造”发布会如期举行，在这次发布会上，谷歌推出了Pixel系列的全新手机产品：Pixel7、Pixel7Pro，Pixel7Pro搭载了全新TensorG2芯片，是此次发布会的焦点，目前该机已在17个国家与地区的Google商店开启了预售，10月13日正式发售，首发价为899美元起（约合人民币6374元）......
深圳市移卡科技收银通POS功能迎来了一次全新升级一起来看看吧！...2、商家可以在移卡子公司乐刷收银通POS交易明细查询中，筛选查询找到处理中的订单，如查询状态为成功时，会自动进行凭条打印（打印联数设置需大于 0 联）...注意：若重打印显示为斜杠，不影响商户通过移卡子公司乐刷收银通POS进行手动退货等操作...在移卡子公司乐刷收银通POS桌面最左侧的“应用市场”，点击进入在管理页面选择“应用更新”，即可升级至最 新版本，快来升级体验吧～......
据macrumors报道，苹果正在为iPad开发一种iPad扩展坞配件，与iPad连接后可变成一个智能家居显示器，类似于谷歌Pixel平板电脑的相关功能...这款设备可帮助用户使用他们的iPad来控制家里的智能家居，并能通过iPad前置摄像头的人物居中功能进行FaceTime通话等...Gurman还称，苹果将推出新款HomePod，该设备将iPad、音箱与机械臂结合在一起...
预计2022年11月初2022 款iPad Pro预计会在10月中下旬发布，届时会直接上架苹果官网，用户可以直接下单预定，而发货时间会在下单之后的一周左右，大概就是10月底或11月初这段时间。2022 款iPad Pro有两个尺寸版本，分别是11英寸和12.9英寸，处理器升级到了M2，其中11英寸可能会使用LCD屏幕，12.9英寸版本使用mini-LED屏幕。
有2022 款iPad Pro新加入了磁吸式无线充电功能，苹果Logo会换成玻璃材质，从而实现磁吸式无线充电的功能，之后推出的新款iPad Air和iPad mini 系列也将支持无线充电功能，入门级的iPad数字系列则不会有该功能。
2.6Ghz。天玑1080配备升级后的八核 CPU，配备两个运行频率高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78CPU 内核，结合 Arm Mali-G68GPU，无论用户在玩游戏、流媒体还是浏览，都能获得更快的性能。该芯片组的6nm 设计提供了许多节能优势，可延长电池寿命。此外，该芯片组集成了硬件加速的 HDR 视频录制引擎，可处理高达4K 的分辨率，在所有照明条件下提供流媒体生成卓越的视频捕捉结果。
支持。天玑1080是支持蓝牙5.2的版本。蓝牙5.2是蓝牙技术联盟在2020年发布的蓝牙标准，主要的特性是增强版ATT协议、 LE功耗控制和信号同步，连接更快，更稳定，抗干扰性更好。
8GB或16GB2022 款iPad Pro的运行内存将会是8GB或16GB，用户可以在选购的时候选择不同的版本，有可能使用最新的LPDDR5X，LPDDR5X 内存可以做到 8.5Gbps 的数据处理速度，是此前 LPDDR5 内存6.4Gbps 的 1.3 倍。
支持。天玑1080是支持120HZ高刷新率的。帧率（英语:frame rate）是用于测量显示帧数的度量。测量单位为“每秒显示帧数”(frame per second，FPS）或“赫兹”，一般来说FPS用于描述视频、电子绘图或游戏每秒播放多少帧。旗舰级别的手机也均选择将刷新率提升至90hz或者120hz，而对于高刷新率，实践证明儅刷新率提升至一定的频率时（约100hz），人眼对刷新率的识别能力将因人而异部分人将没有能力轻易区别出更高刷新率与其的区别，而对于刷新率较为敏感的人，其区分上限将会更高。
11英寸和12.9英寸2022 款iPad Pro屏幕会有两个尺寸版本，分别是11英寸和12.9英寸，其中 11 寸版将采用 LCD 屏幕，而12.9寸版为 mini-LED。2022 款iPad Pro依旧采用了全面屏设计，Face ID面容解锁方式，Type-C接口。
八核。天玑1080拥有八个核心，其中带有两个 Cortex-A78内核，运行频率最高可达2.6Hz，还有一个由 Arm 制造的 Mali-G68GPU，该芯片基于6nm 架构，是对天玑920的升级。
M2芯片2022 款iPad Pro的处理器是M2芯片，采用第二代5nm工艺，但晶体管达到了 200 亿个，与M1 比较的话，苹果表示M2 芯片的CPU快18%，GPU快35%，神经网络引擎性能提升了40%，内存带宽提高了50%。在视频和图像类任务上，是M1 芯片的1. 4 倍。支持8K H. 264 和HEVC视频的新一代媒体处理引擎。
3年到5年。天玑1080是最新联发科出的中端芯片，现在的手机芯片其实是很耐用的，但是搭配上手机的话就说不准了，因为影响手机寿命比较重要的还是电池，一般来说手机用个3年5年只要不是认为损坏都是不会很卡的，现在的安卓手机寿命也是大幅增加。
iPad 10iPad 10发布之后推荐购买新款的iPad 10而不是旧款机型。考虑到iPad 10对比iPad 9的升级还是不少，包括了外观边框变窄、重量变轻，处理器也升级到了A14。而且iPad 10和iPad 9的电商平台的价格差距不是很大，对于使用体验肯定是iPad 10更好，因此推荐购买更新款的iPad 10。
不算。天玑1080在2022年是处于中端芯片。其前身 天玑920相比，天玑1080带来了更高的性能、更高的效率和更强大的摄像头支持。没有新的游戏特定功能（1080与920一样具有 HyperEngine3.0），该芯片组仍支持低于6GHz 的5G 网络、Wi-Fi6，并且具有相同的 AI 处理单元 (APU)。
LCDiPad 10会继续使用LCD屏幕，而非OLED屏幕，目前在iPad Pro和iPad Air上使用的才是OLED屏幕。LCD屏幕的成本相对较低，但可视角度也较少，同时亮度也会低一些，色彩感光不如OLED那么鲜艳。不过LCD屏幕也有好处，就是不会出现闪屏，在低环境光情况下，OLED会出现闪屏问题。
联发科。天玑1080是联发科的。联发科技股份有限公司（MediaTek Inc.）是全球第四大晶圆厂半导体公司，在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位，一年约有15亿台内建MediaTek芯片的终端产品在全球各地上市。2019年11月26日下午，联发科技在深圳“MediaTek5G 岂止领先”发布会，正式发布了全球首款5G双载波聚合、5G双卡双待的5G SoC新品“天玑系列”。
不是iPad 10使用的是非全贴合屏幕，而iPad Pro、iPad Air是全贴合屏幕，这两种工艺成本不同，当然在显示效果上也有差异，尤其是镜面反光效果上，全贴合屏幕会减少玻璃反光，使得内容显示更清晰，同时不太有距离感，使用手写笔的时候，全贴合屏幕也会比较跟手。
台积电。天玑1080采用台积电6纳米工艺制造，这是一款新的中端芯片组，与其前身 Dimensity 920 相比，Dimensity 1080 带来了更高的性能、更高的效率和更强大的摄像头支持。新的天玑1080 可以通过 Imagiq ISP 处理来自传感器的高达 200MP（以前为 108MP）的图像数据。提到了高达 4K 分辨率的硬件加速 HDR 视频，两个主频为 2.6GHz（高于 2.5GHz）的 Cortex-A78 性能内核略微更新了性能。
可以iPad 10和电视连接到同一个WIFI网络下，然后在iPad屏幕右上角向下滑动，点击控制中心处的屏幕镜像，选择对应的设备名称，在连接之后即可在电视屏幕上投影iPad的内容。除了iPad系统自带的投屏之外，也可以利用APP软件来完成投屏，比如腾讯视频等。
6纳米。天玑1080有一个八核 CPU，带有两个 Cortex-A78 内核，运行频率最高可达 2.6Hz，还有一个由 Arm 制造的 Mali-G68 GPU。该芯片基于 6nm 架构，是对 Dimensity 920 的升级，我们看到该芯片曾在今年早些时候的小米红米 Note 11 Pro+等坚固的中档产品中取得巨大成功。
A14iPad10将搭载A14芯片，A14Bionic曾搭载于iPad Air（第四代）和iPhone12系列手机 ，采用台积电5nm工艺，集成了118亿晶体管。它拥有1个3.09GHz Kryo585核心、3个2.42GHz Kryo585核心和4个1.8GHz Kryo585核心的八核 CPU。它在Geekbench上单核心跑分在1500以上，多核心跑分在4000分以上。
支持。天玑1080是支持LPDDR5的，并且支持UFS3.12通道。LPDDR5即Low Power Double Data Rate5，第五代低功耗内存标准。2019年2月20日，JEDEC（固态存储协会）正式发布了JESD209-5，即Low Power Double Data Rate5(LPDDR5)全新低功耗内存标准。相较于2014年发布的第一代LPDDR4标准，LPDDR5的I/O速度从3200MT/s 提升到6400MT/s（DRAM速度6400Mbps），直接翻番。