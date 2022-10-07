2022年10月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于牛肉的，问题是“牛肉怎么切片口感会更好?”这个自然是顺着纹路切了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
牛肉怎么切片口感会更好 10月7日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:牛肉怎么切片口感会更好?
A、横着纹路切
B、顺着纹路切
正确答案:横着纹路切
与牛肉的肌肉纹理成90°角，横切出的牛肉片才鲜嫩，横切后顺着纹理所切割出来的牛肉条才柔嫩不易断;横切后再切成微大的块状牛肉块，这样的牛肉块才熬得住炖煮。
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2022年10月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于油条的，问题是“为什么油条通常是两根一起炸？”这个自然是为了膨胀，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年10月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于年龄的，问题是“小明今年刚考上大学那他应该是什么?”这个自然是2022年级新生了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于挖耳朵的，问题是“为什么挖耳朵会让人觉得很舒服？”这个自然是因为生理上的感官刺激了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
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2022年9月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于胡椒的，问题是“白胡椒黑胡椒是来自同一种植物吗？”这个自然是的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于鱼胶的，问题是“猜一猜鱼胶其实是鱼的什么部位？”这个是鱼鳔的位置，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于学生服的，问题是“猜一猜以下哪个指的是古代的学生服？”很多人还不清楚，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
LGA1700。i5-13600K与第12代“Alder Lake”都是使用LGA1700插槽，并建立在与其前身相同的 Intel7节点（10nm 增强型 SuperFin）上，如果你要买主板的话就要考虑是不是LGA1700的针脚类型。
视频续航时间为 26 小时iPhone14 Plus续航时间为视频播放： 最长可达 26 小时、流媒体视频播放： 最长可达 20 小时、音频播放： 最长可达 100 小时，对比iPhone14来说续航增加不少，iPhone14视频播放： 最长可达 20 小时。
10纳米。i5-13600K是采用10纳米工艺。 i5-13600K 和 i5-13600KF 采用6P+8E 核心配置（即六个性能核心和八个效率核心）。六个 P 核中的每一个都启用了超线程，使其成为14核/20线程处理器。
喜欢大屏手机的用户可以考虑购买iPhone14 Plus定位还是相对便宜的大屏iPhone手机，适合那些喜欢大屏手机的用户。iPhone14 Plus起售价格是6999元，但在首发之后就出现破发的情况，一些电商平台已经有优惠500元的情况，因此如果是想要大屏手机，但对于摄像头、屏幕没有特别高的追求，对iPhone14 Pro Max高价比较敏感的话，iPhone14 Plus确实是比较适合入手的。考虑到iPhone14和iPhone14 Plus今年的销量成绩不太理想，预计在双十一期间苹果有可能会有更多的优惠措施，因此想要购买这两款手机的用户不妨等双十一活动时购买。
是vivo X90系列会使用LPDDR5x以及UFS 4.0，性能方面，LPDDR5X 内存可以做到 8.5Gbps 的数据处理速度，是此前 LPDDR5 内存6.4Gbps 的 1.3 倍；14nm 的内存工艺技术，则使得它的功耗相比 LPDDR5 内存低了 20% 左右。
非常适合。i5-13600K该款处理器采用性能核+能效核混合架构，拥有6个性能核和8个能效核共计14核心20线程，主频至高可达5.1GHz，PCIe5.0至高可达20通道，DDR5至高可达5600MHz，24MB的L3和20MBL2高速缓存，支持超频和WIFI6E网络。是英特尔最新的酷睿13代的处理器，拿来玩游戏是最适合不过了。
骁龙8 Gen1 Plusvivo X90处理器将搭载骁龙8Gen 1 Plus处理器，台积电 4nm 工艺，采用 "1+3+4" 三丛集架构，由超大核 Cortex X2、大核 Cortex A710 和小核 Cortex A510 组成，CPU 主频为 2.99GHz，GPU 有小幅升级，能效比比骁龙 8Gen 1 更胜一筹。
不超频不需要。i5-13600K的功耗相对比12600K的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
6.79英寸屏幕，分辨率1440Pvivo X90使用了一块屏幕尺寸为6. 79 英寸，制造商是三星AMOLED屏，分辨率为3080*1440，支持120Hz刷新率，vivo X90 Pro版最高支持144hz刷新率，它们均支持屏下指纹解锁功能。
单核1851分，多核13534分。i5-13600目前的geekbench的跑分已经正式出炉，单核是1851分，多核是13534分，该款 i5-13600 为 14 核 20 线程，即 6 大核 + 8 小核规格，其主频达到 2.7GHz，睿频显示错误，L3 缓存为 24MB。
可能有vivo X90 Pro很可能推出天玑9000plus处理器的版本。天玑90000Plus采用 Arm 的 v9 CPU 架构与 4nm 八核工艺，CPU 性能提升了 5%，GPU 性能提升了 10%。支持 LPDDR5X 内存，速率可达 7500Mbps。
120W有线充电vivo X90 Pro将提供至少120w的有线闪充和50w的无线充电，电池容量可能为4700mah。vivo X90的电池可能更大，为5200mah，可以提供更长更好的续航表现。
后置三摄，主摄支持2亿像素vivo X90Pro摄像头采用了后置三摄模组方案，搭载一枚1英寸超大的主摄镜头可能支持两亿像素，还有4000万超广角和支持10倍光学变焦的1200万潜望式长焦镜头，支持微云功能，可能会用v2芯片。
2022年11月底vivo X90系列手机预计在2022年11月底发布，该系列会有多款型号，包括X90标准版、X90 Pro、X90 Pro+，处理器预计是骁龙8Gen 2，还有可能使用天玑9000plus处理器的版本。相机方面是该系列的主打卖点，vivox90 将会采用 5000 万主摄+ 1200 万超广角+ 1200 万人像支持2x光学变焦技术。vivo X90 Pro采用了后置三摄模组方案，搭载一枚 1 英寸超大的主摄镜头可能支持两亿像素，还有 4000 万超广角和支持 10 倍光学变焦的 1200 万潜望式长焦镜头，支持微云，可能会用v2芯片。
可以。Core i5-13600K 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在基于 10 nm 生产工艺构建 Core i5-13600K，晶体管数量未知。Core i5-13600K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。
有小米 12T有OIS防抖和f/1. 7 光圈，它的主摄是ISOCELL HM6，一个1/1.67"的传感器，0.64µm，它最高支持 9 合 1 分选，有效像素大小为1.92µm，其他两颗镜头是800 万像素超广角（1/ 4 英寸，1. 12 微米，f/2. 2 和120°）和 200 万像素微距。
有。i5-13600K是内置了核显的，集成了UHD Graphics 770显卡，并且还可以支持超频，所以如果你需要一个核显的话，那么你就可以买带K的版本，千万别买错了买成KF，KF是不带核显的，只有K和没有后缀的是带核显的版本。
14核20线程。Core i5-13600K 具有24MB 的三级缓存，默认运行频率为3.5GHz，得益于英特尔超线程，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，核心数量是14个。
5000mAh左右小米 12T电池容量是5000mAh左右，可以获得长达13. 5 小时的屏幕开启时间，而且这款手机配备了同样的120W充电器，只需 19 分钟就能让电池达到100%。
2022年9月28日发布。英特尔酷睿 i5-13600K 是一款14核的台式机处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构，该款处理器采用性能核+能效核混合架构，拥有6个性能核和8个能效核共计14核心20线程。