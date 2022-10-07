牛肉怎么切片口感会更好 10月7日蚂蚁庄园今日答案

喜欢大屏手机的用户可以考虑购买iPhone14 Plus定位还是相对便宜的大屏iPhone手机，适合那些喜欢大屏手机的用户。iPhone14 Plus起售价格是6999元，但在首发之后就出现破发的情况，一些电商平台已经有优惠500元的情况，因此如果是想要大屏手机，但对于摄像头、屏幕没有特别高的追求，对iPhone14 Pro Max高价比较敏感的话，iPhone14 Plus确实是比较适合入手的。考虑到iPhone14和iPhone14 Plus今年的销量成绩不太理想，预计在双十一期间苹果有可能会有更多的优惠措施，因此想要购买这两款手机的用户不妨等双十一活动时购买。