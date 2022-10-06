为什么油条通常是两根一起炸 10月6日蚂蚁庄园今日答案

够用。i5-13600KF拿来玩游戏是完全够用的，目前英特尔最新的13代CPU，就目前市面上的任何游戏，没有带不动的，本来游戏吃CPU的就不是特别多，主要还是显卡重要，但是玩模拟器游戏还是需要配好一点的CPU，别说13代，就连11代的CPU也是随便玩市面上的任何游戏。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器为您带来终极身临其境的体验，无论您是参与激烈的游戏和创作还是高度专注的工作会议。由 Xe 架构驱动的增强型英特尔® 超核芯显卡11 为多达8K60HDR 视频和多达4个同时显示的4K60显示器提供生动、高质量的视觉支持。