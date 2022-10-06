2022年10月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于油条的，问题是“为什么油条通常是两根一起炸?”这个自然是为了膨胀，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
为什么油条通常是两根一起炸 10月6日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:为什么油条通常是两根一起炸?
A、更容易膨胀
B、食用时更方便
正确答案:更容易膨胀
两根一起炸的时候拥抱的地方不能立刻接触滚烫的使油条更好的膨胀，单根炸的时候整根油条都被热油给焦化定型了，油条就没有了膨胀的空间了。
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2022年9月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于秋分的，问题是“民间有秋分竖蛋的习俗，通常是用什么？”这个自然是鸡蛋了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年10月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于牛肉的，问题是“牛肉怎么切片口感会更好?”这个自然是顺着纹路切了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于习俗的，问题是“民间有秋分竖蛋的习俗，通常是用什么?”这个问题的答案是鸡蛋，下面就来为大家详细的介绍一下。
2022年9月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于胡椒的，问题是“白胡椒黑胡椒是来自同一种植物吗？”这个自然是的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于挖耳朵的，问题是“为什么挖耳朵会让人觉得很舒服？”这个自然是因为生理上的感官刺激了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语安步当车表达的意思是什么?”这个自然是缓慢行走了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年10月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于夜盲症的，问题是“想要预防夜盲症吃哪种食物更合适？”这个要吃动物的肝脏好一点，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于鱼胶的，问题是“猜一猜鱼胶其实是鱼的什么部位？”这个是鱼鳔的位置，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于做饭的，问题是“做饭有学问以下哪种操作更科学？”蒸包子是用冷水的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2022年9月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于学生服的，问题是“猜一猜以下哪个指的是古代的学生服？”很多人还不清楚，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
天玑8100-Max小米 12T搭载的处理器是天玑8100-Max芯片，该处理器使用台积电5nm工艺，核心为2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4，该处理器提升的方面有游戏帧率稳定性、AI算力、夜景视频降噪能力。
天玑8100-Max处理器，6.67英寸1220p+分辨率屏幕，支持120Hz刷新率小米 12T基本配置为6.67 英寸 1220p + 分辨率 AMOLED 屏幕，20:9 比例，30/60/90/120Hz屏幕刷新率，480Hz 触摸采样率，支持 HDR10+（不支持杜比视界）， 500 nit典型亮度（峰值亮度900nit），大猩猩 5 玻璃，处理器是天玑 8100-Max，搭配 LPDDR5 和 UFS 3.1 - 立体声扬声器（不支持哈曼卡顿调教）， Wi-Fi 6（ax），蓝牙 5.3，NFC - 预装基于安卓 12 的 MIUI 13 系统 价格 8+128GB 售价 600 欧元（约 4182 元）。
够用。i5-13600KF拿来玩游戏是完全够用的，目前英特尔最新的13代CPU，就目前市面上的任何游戏，没有带不动的，本来游戏吃CPU的就不是特别多，主要还是显卡重要，但是玩模拟器游戏还是需要配好一点的CPU，别说13代，就连11代的CPU也是随便玩市面上的任何游戏。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器为您带来终极身临其境的体验，无论您是参与激烈的游戏和创作还是高度专注的工作会议。由 Xe 架构驱动的增强型英特尔® 超核芯显卡11 为多达8K60HDR 视频和多达4个同时显示的4K60显示器提供生动、高质量的视觉支持。
LGA1700。i5-13600KF的针脚类型是FCLGA1700。英特尔第13代 Raptor Lake 将使用与第12代 Alder Lake 芯片相同的 LGA1700CPU 插槽。由于第13代支持 Z690和 Z790，您可以保留现有主板。
是Redmi Note 12屏幕是采用挖孔屏的设计，前置单摄像头，像素有望达到1200万。Redmi Note 12的屏幕会是OLED材质，支持屏下指纹解锁功能，还有可能提供最高120Hz屏幕刷新率。
英特尔。Intel 酷睿 i513600KF，英特尔13代酷睿桌面处理器。为14核20线程，即为6大核+8小核，基础频率3.5GHz，睿频5.1GHz，24MB三级缓存，该处理器采用Intel7工艺，两位数性能提升，最高24核32线程，即8大核+16小核，拥有超频功能，与12代酷睿平台兼容。
2022年10月底Redmi Note 12的发布会预计会在2022年10月底，上市时间预计是在双十一之前。作为Redmi旗下一个性价比极高的入门级智能手机产品，Redmi Note 12预计有多个不同型号，包括Redmi Note 12、Redmi Note 12 Pro、Redmi Note 12 Pro+，其中最高配的版本会是使用定制的OLED屏幕，快充也将有可能达到210W。
6500mAhRedmi Note 12电池容量有望从6000mAh升级为6500mAh，同时会使用67W的有线快充，这个配置在该价位段几乎没有太多的竞争对手，因此续航表现十分的出色，一天的重度使用完全没有问题。
是Redmi Note 12屏幕会是OLED材质，Note 12Pro+还将会采用定制OLED屏幕，屏幕素质有望进一步提升，成为入门级智能手机中高性价比的一款手机。此外Redmi Note 12充电速度达到67W，最高的Pro+型号，充电有可能达到210W。
67瓦Redmi Note 12 三款新机，分别为中杯、大杯和超大杯，代号和对应机型以及充电功率分别为：22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note12Pro，120W充电器；22101316UC：Redmi Note12 Pro+，210W充电器。
5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。
可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。
13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。
可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。
30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。
稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。
10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。
可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。
不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。