首页 > 业界 > 关键词  > 加班最新资讯  > 正文

北京排查整治超时加班问题 保证劳动者每周至少休息一日

2022-03-15 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:今日，北京市人社局发布《关于进一步做好工时和休息休假权益维护工作的通知》称，在3月15日至5月15日期间，在全市组织开展工时和休息休假权益维护集中排查整治，聚焦重点行业企业，集中排查整治超时加班问题。

北京市人社局表示，本次集中排查整治的检查对象主要是超时加班问题易发多发的重点行业、重点企业、重点园区，重点突出互联网（平台）企业及关联企业、研发岗位占比较高的技术密集型企业、劳动密集型加工制造业企业和服务业企业。

法院 犯罪 违法 案件

集中排查整治内容主要包括五个方面，包括用人单位制定工时、休息休假内部规章制度情况；用人单位实行特殊工时制度情况；用人单位安排加班情况以及依法与工会和劳动者协商情况；用人单位落实职工休息休假制度情况；用人单位支付加班费、未休年休假工资报酬情况等。

在工时方面，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度；用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。如果存在安排劳动者延长工作时间、休息日安排劳动者工作又不能安排补休、或者法定休假日安排劳动者工作的这些情形，用人单位应当按照相关标准，支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。

在休息休假方面，在机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位工作的职工，只要连续工作 1 年以上就可以享受带薪年休假。根据累计工作年限，职工可享受不同天数的年休假，且国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

北京市人社局强调，在本次集中排查中，如果发现用人单位有相关违法行为，人力社保部门将依法予以行政处理处罚并督促限期整改，严防类似问题发生。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器新春采购节大优惠：2核2G首年仅需40元 历史新低

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 58同城到家精选数字化赋能家政劳动者，广东春节过后家政市场供需两旺

    来自广东河源市区的一家家政服务公司相关负责人介绍，每年春节过后，家政市场都会有一个双向选择的高峰期，自今年初七开门营业以来每天都很忙碌...不仅政府部门注重家政服务人员职业技能培训，推出职业技能培训相关补助政策， 58 同城到家精选也在家政劳动者培训方面着重发力...为提高接单效率，帮助劳动者增收， 58 同城到家精选为入驻商家免费提供服务管理平台“ 58 智慧家政系统”，可结合阿姨服务评分体系与订单距离远近实现智能派单，帮助劳动者快速匹配到合适的服务订单......

    ​家政 ​技能培训 ​58到家

  • 我国网民规模达10.32亿！人均每周上网28.5小时：你超时了吗

    据《报告》，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%...一是人均上网时长保持增长，截至2021年12月，我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时，较2020年12月提升2.3个小时...二是上网终端设备使用更加多元，截至2021年12月，我国网民使用手机上网的比例达99.7%，手机仍是上网的最主要设备；网民中使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为35.0%、33.0%、28.1%和27.4%......

    ​台式电脑 ​笔记本电脑 ​电视

  • 云之家疫情防控周一日

    深港疫情的新增人数、哪些小区又变成了管控、封控的区域等无疑是最热门的话题——大家在疫情助手查看疫情实时动态，分享深圳全市疫情封控、管控、防范区域的的截图...其次就是HR不断提醒：请本次受疫情影响不能及时返岗的小伙伴进行在线文档填写，同事们填写完才发现原来有同事和自己住在一个小区...例如，云之家智能审批从不让人失望...好在，移动办公已经成为疫情背景下的新常态，企业视频会议、审批已经用得愈发熟练，在见不到面的情况下想要找的人还是能找到，工作可以正常推进，企业还能正常运转......

    ​移动办公 ​疫情 ​云之家

  • 外卖小哥超时将不再罚款！美团宣布改进骑手评价规则

    根据这套新的起售评价规则将不再直接对骑手进行扣款处罚，而是根据骑手的表现进行加分以及扣分，再通过月度累积积分对骑手的服务质量进行评定，从而确定对应奖励...骑手的累积分数将影响骑手的服务星级，星级越高，每单外卖带来的额外奖励也就越多...通过这套计分系统，美团原本简单粗暴”的违规扣款规则被取代，骑手偶发性的配送超时或其他失误获得了更大的容错空间...总体来看，这套新的评价系统为外卖小哥提供了更大的容错空间，并且给予了骑手失误后进行弥补的机会，在一定程度上能够解决为了赶单等情况造成的意外发生......

    ​安全培训 ​城市配送 ​财经

  • 美团改进骑手服务评价规则 超时等情况从扣款改为扣分

    美团宣布在绍兴、太原、昆明等 15 个城市试点新的“服务星级”激励机制，对骑手收差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定骑手的服务质量，进而确定对应奖励，以降低偶发状况对骑手收入造成的影响，减轻配送压力，保障配送安全...在新的服务质量评价规则下，合作商会根据骑手当月服务星级给予相应奖励，这一方面改变了合作商以往相对简单的管理方式，让骑手在违规扣分后可通过加分项获得弥补，降低配送压力，另一方面也强化了对骑手的正向激励，引导骑手工作方式从单纯追求单量向追求综合服务质量转变......

    ​美团 ​外卖 ​王兴

  • 抖音电商：过去30在线支付订单成交金额低于5万 无需缴纳浮动保证

    今天，抖音发布《保证金管理规范》（修订）公示通知...商家根据《保证金标准》中“基础保证金/浮动保证金”中较高金额向平台缴存保证金，充值成功的保证金可在充值成功 7 日后申请电子收据，收据方为店铺资质认证主体名称...过去 30 日在线支付订单成交金额低于 5 万元无需缴纳浮动保证金，金额在5- 10 万元的需缴纳 3000 元浮动保证金，金额在10- 50 万的需缴纳 5000 元浮动保证金， 50 万以上的需缴纳 20000 元浮动保证金...

    ​抖音 ​抖音电商 ​在线支付

  • 建议每周1-2天远程办公

    据澎湃新闻报道， 3 月 3 日，全国人大代表黄细花提交了《关于推广“3+2”混合办公模式的建议》...国家人社部组织开展试点，结合企业、事业单位的工作性质和用工实际，积极推广混合办公模式，允许员工每周选择1- 2 天远程办公，更好的平衡工作和家庭生活，提升员工幸福感和满意度...国家人社部建立科学合理的混合办公模式配套法律保障机制，对混合办公模式的管理予以规范和指导，保障劳动者远程办公权益...今年2月，携程集团将推出“3+2”混合办公模式新政策，从 3 月起，允许其员工在每周三、周五在家远程办公......

    ​员工满意度 ​压力管理 ​工作规范

  • 美团改进骑手服务评价规则 差评、超时等情况处理从扣款改为扣分

    绍兴、太原、昆明等15个城市正在试点新的“服务星级”激励机制，对骑手收差评、超时等情况的处理从扣款改为扣分，根据全月累计积分来评定骑手的服务质量，进而确定对应奖励，以降低偶发状况对骑手收入造成的影响，减轻配送压力，保障配送安全...骑手服务评价规则设计的初衷，是为骑手提供劳动报酬的保障用户获得优质服务......

    ​绩效考核制度 ​安全培训 ​用户体验设计

  • 细致排查事故车辆 百姓车联为车主防范安全隐患

    2 月 25 日，杭州的杜先生驾车时不慎发生追尾事故，百姓车联提高响应速度，安排维修厂快速维修，认真排查出车辆存在的隐患，将风险防患于未然...因车辆受损情况较重，工作人员进行了第二遍检查以排查隐患，此时发现车辆的冷凝器也因碰撞出现了损伤...平台工作人员告知杜先生详情后，联系好拖车将车辆送往平台维修厂...为了尽量减少杜先生等待时间，百姓车联维修厂仅用时 4 天就完成了全部维修，车辆修好后正是上班时间，平台工作人员将车送到杜先生的公司......

    ​日产天籁 ​斯巴鲁 ​拖车

  • 英雄联盟服务器崩了 官方回应：已第一时间进行排查

    今日下午，有大量网友在微博反馈称，英雄联盟客户端服务器出现了宕机的情况，对话框显示“无法连接服务器...英雄联盟曾发布公告称将在 2 月 23 日 16:00 进行不停机更新...针对上述情况，就在刚刚，英雄联盟官方微博发布称，当前部分地区对局服务出现异常，部分玩家可能会出现无法开启对局、无法进入游戏的问题，问题发生后，相关技术人员第一时间进行紧急排查、修复，具体恢复时间请关注官方公告...

    ​英雄联盟 ​网游 ​端游

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM