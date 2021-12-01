苹果手机被曝出现红绿屏现象 主要涉及iPhone12和iPhone13

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:iPhone13系列可以说是今年智能手机市场上销量表现十分出色的一款手机，甚至出现部分机型订单排队超过一个月以上的现象。

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但在近日，黑猫平台上出现了不少有关iPhone红绿屏的投诉，其中主要涉及iPhone12以及iPhone13。根据黑猫平台的介绍，在黑猫投诉平台以“iPhone绿屏”为关键词搜索，出现了相关投诉462单，绿屏手机型号涉及iPhone12 、iPhone13，绿屏程度不一，更是有iPhone13 出现了“左边绿，右边红”的双色屏。

而今年iPhone13发售以来就出现了不少有关这款手机的投诉，而且投诉的问题众多，包括间歇性触控失灵，拍照有马赛克、备份恢复bug、蜂窝数据自动开关、通话信号差等，其中一部分可能是软件问题，但也不排除有可能是硬件导致的。

调研公司Counterpoint Research最新数据显示，今年10月份，受iPhone13系列手机的推动， 10 月份苹果在中国市场的iPhone销量环比增长46%。此前苹果为了能保证利润更高的iPhone销量，甚至减少了iPad订单，将部分零部件用于制造iPhone。且之前有供应链消息，苹果为iPhone13下单了1亿的订单。