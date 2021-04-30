苹果跃居国内市场第一！凭 iPhone13 重回月度销量榜首

据市场研究机构 CINNO Research 公布的最新数据显示，今年 10 月中国智能手机市场前五大品牌中，苹果一枝独秀，同比与环比均有大幅度的提升，且凭 iPhone13 重回月度销量榜首。
图片来自 Apple
CINNO Research分析师表示，苹果在 9 月发布了年度旗舰iPhone13 系列，而苹果也因为iPhone13 系列的热卖重回月度销量榜首。数据显示 10 月苹果智能手机销量在iPhone13 系列的带动下，跃居中国国内市场第一，是环比唯一正增长的品牌。
据市场研究机构 CINNO Research 公布的最新数据显示，今年 10 月中国智能手机市场前五大品牌中，苹果一枝独秀，同比与环比均有大幅度的提升，且凭 iPhone13 重回月度销量榜首。
图片来自 Apple
CINNO Research分析师表示，苹果在 9 月发布了年度旗舰iPhone13 系列，而苹果也因为iPhone13 系列的热卖重回月度销量榜首。数据显示 10 月苹果智能手机销量在iPhone13 系列的带动下，跃居中国国内市场第一，是环比唯一正增长的品牌。
由于全球芯片短缺，苹果遭受的损失比许多竞争对手都少，但它仍然受到打击，甚至连其金鹅iPhone系列也受到了影响Digitimes的供应链消息人士现在补充了更多细节，称新iPhone 13系列的库存至少要到2月份才能满足需求苹果公司的巨额现金储备帮助该公司缓解了某些领域的芯片短缺问题。例如，台积电为苹果的芯片保留了许多生产线，但即便如此，仍有一批传统芯片供不应求，这使得手机无法生产蒂姆·库克（Tim Cook）在一份投资者报告中表?
据市场研究机构 CINNO Research 公布的最新数据显示，今年10月中国智能手机市场前五大品牌中，苹果一枝独秀，同比与环比均有大幅度的提升，且凭 iPhone13重回月度销量榜首。
日经亚洲公司透露，苹果决定削减iPad的生产。苹果制造商已经成为全球供应链约束的受害者，资源和组件将分配给iPhone13生产线，以确保手机的销售不会受到损害由于流感大流行期间的远程工作和学习，iPad的需求实际上每年都在增长。日经亚洲（Nikkei Asia）称，去年平板电脑销量增长6.7%，达到5320万台，占全球平板电脑市场的近三分之一。然而，现在苹果正优先考虑iphone13的生产，因为市场预期欧洲和美洲等西方市场的需求会更强劲。i
据国外媒体报道，研究机构预计，苹果9月15日推出、9月24日正式上市的iPhone 13系列智能手机，上市后需求强劲，大幅推升了iPhone整体的销量，在三季度的销量就达到了5150万部，环比增长22.6%。
根据SellCell的研究，iPhone13系列在推出两个月后，出现了前所未有的高保值水平是，甚至高出之前大多数的iPhone手机。
摩根大通分析师表示，所有iPhone13和iPhone13Pro机型的交货时间连续第二周缩短。这意味着，购买iPhone13的用户，等待收货的时间又缩短了一些。
根据调研公司Counterpoint Research最新数据显示，今年10月份，苹果再度成为中国市场最大的智能手机厂商，这是自六年以来的首次。
在 iPhone13系列发售之后，包括 iFixit 在内的独立维修机构发现，更换 iPhone 的屏幕之后，Face ID 将无法正常使用。鉴于第三方维修机构对这一限制感到不满，苹果决定改变其政策，并向 The Verge 回应，计划推出一项软件更新，允许在不禁用 Face ID 的情况下进行显示屏维修。
苹果整个iPhone13系列的交付时间目前还是比较长，但近日iPhone13Pro的交付时间已经比刚上市时的7周略有缩短，这似乎暗示苹果供应链正在恢复。
根据SellCell的研究，在发布两个月后，iPhone 13系列产品的贬值率达到了前所未有的低水平。SellCell的研究基于45家回购供应商的数据，其显示iPhone 13在上市后头两个月的保值率是所有iPhone中最高的。总体而言，iPhone 13机型平均只贬值了25.5%。相比之下，iPhone 11系列在上市后的同一时期就损失了44.6%的价值，iPhone 12系列损失了41%的价值。在上市后的第一和第二个月之间，iPhone 13机型平均只贬值了0.6%，到第一个月末贬值24.
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
中国是全球最重要的汽车市场和新能源汽车创新技术的驱动中心，福特汽车正在用变革的心态迎接中国市场带来的发展与创新机遇。为了推进品牌的转型与..
晨泛私域是企业数字化私域运营服务商，从成立的第一天起致力为全天下的导购、销售、门店打造一把自动数字化营销武器。独立研发四大版本私域营销工..
每个人都有自己独一无二的一面，要看你如何定义这个价值，发掘这个价值。据《2021知识付费行业研究报告》显示，24%从业者进入知识付费目的是开展副..
11月30日消息，今日，HarmonyOS官方公布了新一轮HarmonyOS 2正式版升级设备名单。据介绍，此次正式版升级共有19款机型，包括13款手机、6款平板：华..
前段时间，QQ秀的突然下线的消息，让很多80后、90后一阵伤神，曾经承载着一代青春时光的经典功能居然关闭了。据悉，当年很多网友不惜买卡充值，也..
目前，特斯拉已经在北美地区推送了FSD（完全自动驾驶）功能，不少车主已经使用FSD来代替人工驾驶。日前，网友上传了一段特斯拉自动驾驶视频，引起..
据光明网消息，近年来，网约车等交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益凸显。对此，交通运输..
2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
【TechWeb】企查查APP显示，11月26日，恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公司发生工商变更，公司注册资本由25亿元人民币增加至30亿元人民币，增幅20..
11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
【TechWeb】时隔两个多月，乐视大厦再次以5.7亿余元拍卖。只有一次出价记录，唯一的竞买人以572845879.9元拍卖成功。拍卖平台显示，11月30日上午十..
微信终于可以直接打开淘宝、抖音链接了。快科技实测显示，在微信聊天场景下，转发抖音口令链接，可直接在对话窗口内打开，无需再复制口令回到抖音..
今天，交个朋友直播间官方微博宣布，交个朋友公司布局了8个直播间，覆盖了全品类，这是全网唯一一家实现全时段、全品类和多主播参与的直播电商机构..
【TechWeb】11月30日消息，今日，B站公布2021年10月（10月1日-10月31日）社区治理数据，10月共处理违规账号316933个。同时，针对包含不适宜向未成..
今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..