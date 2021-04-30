苹果跃居国内市场第一！凭 iPhone13 重回月度销量榜首

据市场研究机构 CINNO Research 公布的最新数据显示，今年 10 月中国智能手机市场前五大品牌中，苹果一枝独秀，同比与环比均有大幅度的提升，且凭 iPhone13 重回月度销量榜首。

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CINNO Research分析师表示，苹果在 9 月发布了年度旗舰iPhone13 系列，而苹果也因为iPhone13 系列的热卖重回月度销量榜首。数据显示 10 月苹果智能手机销量在iPhone13 系列的带动下，跃居中国国内市场第一，是环比唯一正增长的品牌。