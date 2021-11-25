OPPO Reno7系列正式发布：共三款 售价2399元起

从11月22日开始，OPPO Reno7即将到来的消息在网络上迅速的传播，对于OPPO在2021年年底迭代Reno系列的确是让人既惊喜又意外，以至于有不少网友都对这款新机充满了好奇，而在22日OPPO也除了正式官宣Reno7系列将于25日正式发布之外，也公布了关于外观设计方面的多个卖点，我们不妨来看看Reno7系列在外观方面究竟有哪些让人一眼难忘的亮点。在11月22日，OPPO官微放出一则虚实结合的流星雨主题短片，短片中OPPO STAR周冬雨手持Reno7Pro?