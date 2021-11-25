首页 > 业界 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Reno7系列正式发布：共三款 售价2399元起

2021-11-25 20:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:今日晚间，OPPO在线上举行新品发布会，正式发布了Reno7系列，该系列一共包括三款机型分别为Reno7、Reno7SE和Reno7Pro，下面一起来Reno7系列看看设计、配置以及售价情况。

据官方介绍，在设计方面，Reno7系列正面使用了新的极窄边框工艺，将屏占比提升至92.8%，同时OPPO还将航天级光刻工艺应用于手机后盖。其中，Reno7Pro的背部设计上，OPPO还引入光纤热弯工艺，将1mm直径的光纤环绕主摄系统一周，给镜圈加了一个呼吸灯”。

该系列共有三款产品、三种配色，其中Reno7Pro配备星雨心愿、暮雪金、月夜黑，Reno7和Reno7SE配备星雨心愿、晨曦金、月夜黑三个颜色。

在配置方面，OPPO Reno7采用6.43英寸全面屏，搭载高通骁龙778G处理器，电池容量为4500mAh，支持60W快充。

OPPO Reno7Pro采用6.55英寸全面屏，搭载联发科天玑1300-MAX旗舰芯片，电池容量为4500mAh，支持65W快充。

OPPO Reno7SE采用6.43英寸全面屏，搭载联发科天玑900处理器，电池容量为4500mAh，支持33W闪充。

在摄像方面，OPPO联合索尼成功研发出全新RGBW传感器IMX709（22nm制程工艺），其中Reno7Pro采用索尼IMX766主摄，1/1.56英寸大底，50MP 全像素全向对焦。相比前代，IMX709提升了60%的感光能力，降低了35%的噪点。另外，OPPO Reno7全系搭载的ColorOS12操作系统

售价方面，Reno78GB+128GB售价2699元，8GB+256GB售价2999元，12GB+256GB售价3299元。Reno7Pro8GB+256GB售价3699元，12GB+256GB售价3999元。Reno7SE8GB+128GB售价2199元，8GB+256GB售价2399元。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Oppo Reno7系列在发布前全面亮相

    Oppo正在准备推出Reno7系列，与人们普遍认为的相反，不会有Reno7Pro+版本，因此我们将看到低端Reno7SE。这使得Reno7Pro在其系列中处于领先地位。无论如何，该报告建议标准的Reno7和Reno7Pro共享大量硬件。它们将围绕一个6.5英寸OLED面板建造，但香草将满足于90Hz刷新率，而Pro则吹嘘为120Hz。同样的4500毫安时电池，支持65W快速充电，将为两款手机供电。相机部门将两个50MP的Sony IMX766主传感器与16MP超宽相机和2MP深度传感装置分

    ​Oppo ​Reno7

  • OPPO Reno7 Pro核心配置揭晓：可率先实现《英雄联盟》90帧

    介绍完影像系统之后，OPPO揭晓了Reno7 Pro的核心配置。其搭载了联发科天玑1200 MAX旗舰芯片，采用6nm旗舰工艺打造，拥有A78超大核架构，支持UFS 3.1闪存，最大配备12GB+256GB存储组合。值得一提的是，Reno7 Pro还搭载了自研的90FPS极限稳帧技术，适配近10款主流大型游戏。在GPA 3.0的实时帧率检测、稳态温度预测、AI变频技术加持下，让游戏的帧率变化从粗暴的断崖式变为平缓的渐进式，极大的提升画面流畅度。另外，Reno7 Pro还升级

    ​游戏 ​reno ​英雄联盟

  • OPPO Reno7 Pro真机谍照曝光 屏占比喜人

    参照往年的时间表，OPPO 很可能在 2021 年底前推出 Reno7 系列智能机。不过在此之前，网络上已经流出了所谓 Reno7 Pro 的真机谍照。传闻称 Reno7 系列有三款设备，包括 Reno7 标准版、Reno7 SE、以及 Reno7 Pro 。在早前的微博爆料中，@数码闲聊站 也曾提到过一些关键规格。（来自：微博 @倚风独听雨）传闻称该机配备了支持 120Hz 高刷新率、6.5 英寸 @ FHD+ 分辨率的 Super AMOLED 屏，而最新爆料已经完整展示了 Reno7 Pro 的正面

    ​reno ​oppo ​微博

  • OPPO Reno7发布会直播地址 11月25日Reno7系列发布会几点开始

    今晚OPPO将发布新一代Reno7系列智能手机，预计该系列将推出两个不同配置的型号，分别是Reno7和Reno 7 Pro，这里我们来看下今晚发布的具体时间以及手机具体配置参数。

    ​OPPO ​Reno7 ​OPPO发布会

  • 人像视频大师OPPOReno7系列发布，影像实力再创新高

    2021年11月25日，中国，深圳——今日，OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO”）正式发布全面升级的人像视频手机OPPO Reno7系列，全球独家首发全新RGBW传感器——IMX709，显著提升前置镜头感光能力。在外观工艺上，Reno7系列也带来多个行业首发，首次将航天级光刻工艺应用在手机后盖，还在后置镜头模组上首创颇具未来感的星环呼吸灯和陶瓷彩镀镜圈设计。Reno7系列搭载全新升级的ColorOS12操作系统，流畅体验再次提升，自研90F

    ​OPPOReno7

  • OPPO Reno7即将发布，仅外观就有这些改变！爆款提前预定了？

    从11月22日开始，OPPO Reno7即将到来的消息在网络上迅速的传播，对于OPPO在2021年年底迭代Reno系列的确是让人既惊喜又意外，以至于有不少网友都对这款新机充满了好奇，而在22日OPPO也除了正式官宣Reno7系列将于25日正式发布之外，也公布了关于外观设计方面的多个卖点，我们不妨来看看Reno7系列在外观方面究竟有哪些让人一眼难忘的亮点。在11月22日，OPPO官微放出一则虚实结合的流星雨主题短片，短片中OPPO STAR周冬雨手持Reno7Pro?

    ​OPPOReno7

  • OPPO Reno7 SE新机规格抢先曝光 11月25日正式发布

    OPPO 预告了要在 11 月 25 日举办 Reno7 系新品发布会，预计除了 Reno7 标准版和 Reno7 Pro，该公司还会推出一款入门级的 Reno7 SE 。不过在正式发布前，91Mobiles 已经抢先爆料了 OPPO Reno7 SE 新机的完整规格，且推测该机会在 2022 年 1 月的某个时候登陆印度市场。首先，OPPO Reno7 SE 或配备 6.43 英寸 @ FHD+ 分辨率的三星 AMOLED 屏，辅以 90Hz 刷新率。分辨率 2400×1080，像素密度 409 PPI 。康宁 5 代大猩猩玻璃，宽高比

    ​reno ​oppo ​索尼

  • 周冬雨代言！OPPO Reno7上架预约：36个月不卡

    今天上午，OPPO Reno7系列在京东商城上架接受预约，该机提供星语心愿、晨曦金、星夜黑等配色，有8GB+128GB、8GB+256GB和12GB+256GB三种选择，11月25日正式发布。该机由知名演员周冬雨代言，和Reno6系列对比，OPPO Reno7系列最大的变化之一是全系都是直屏方案，而在此之前，OPPO通常会在Pro版本上提供曲面屏。此外，OPPO Reno7系列标准版机身厚度只有7.59mm，配备了4500mAh大容量电池，搭载高通骁龙778G处理器，预计会支持65W超快闪

    ​oppo ​reno ​高通

  • 36个月不卡！OPPO Reno7 SE发布：2199起

    今天下午，OPPO Reno7系列正式发布，本次发布会公推出了三款机型，包括Reno7 SE、Reno7和Reno7 Pro等。先看Reno7 SE，该机起售价2199元（8GB+128GB），还有8GB+256GB版本可供选择，售价2399元。核心配置上，OPPO Reno7 SE采用6.43英寸AMOLED全面屏，搭载联发科天玑900处理器，前置1600万像素，后置4800万主摄、200万微距、200万人像虚化三摄，电池容量为4500mAh，支持33W闪充。此外，OPPO Reno7 SE预装全新的ColorOS 12操作系统，?

    ​reno ​oppo ​联发科

  • OPPO Reno7系列官方渲染图首曝：iPhone同款立边设计

    2021年进入尾声，各大手机厂商也都在摩拳擦掌为今年最后一波新机做准备。今日，OPPO官微宣布，将于11月25日晚18:00举行OPPO Reno7系列新品发布会，届时，预计将带来OPPO Reno7 SE/Reno7/Reno7 Pro三款机型。从数码博主@数码闲聊站 晒出的OPPO Reno7系列官方渲染图来看，该机至少将有三款配色，整机外观采用类似iPhone直角立边设计，后摄相机为矩阵布局，双台阶设计，有三摄、四摄不同配置。从预热海报可以看出，OPPO Reno7系列采用

    ​reno ​oppo ​充电器

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM