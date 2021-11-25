OPPO Reno7系列正式发布：共三款 售价2399元起

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:今日晚间，OPPO在线上举行新品发布会，正式发布了Reno7系列，该系列一共包括三款机型分别为Reno7、Reno7SE和Reno7Pro，下面一起来Reno7系列看看设计、配置以及售价情况。
据官方介绍，在设计方面，Reno7系列正面使用了新的极窄边框工艺，将屏占比提升至92.8%，同时OPPO还将航天级光刻工艺应用于手机后盖。其中，Reno7Pro的背部设计上，OPPO还引入光纤热弯工艺，将1mm直径的光纤环绕主摄系统一周，给镜圈加了一个呼吸灯”。
该系列共有三款产品、三种配色，其中Reno7Pro配备星雨心愿、暮雪金、月夜黑，Reno7和Reno7SE配备星雨心愿、晨曦金、月夜黑三个颜色。
在配置方面，OPPO Reno7采用6.43英寸全面屏，搭载高通骁龙778G处理器，电池容量为4500mAh，支持60W快充。
OPPO Reno7Pro采用6.55英寸全面屏，搭载联发科天玑1300-MAX旗舰芯片，电池容量为4500mAh，支持65W快充。
OPPO Reno7SE采用6.43英寸全面屏，搭载联发科天玑900处理器，电池容量为4500mAh，支持33W闪充。
在摄像方面，OPPO联合索尼成功研发出全新RGBW传感器IMX709（22nm制程工艺），其中Reno7Pro采用索尼IMX766主摄，1/1.56英寸大底，50MP 全像素全向对焦。相比前代，IMX709提升了60%的感光能力，降低了35%的噪点。另外，OPPO Reno7全系搭载的ColorOS12操作系统
售价方面，Reno78GB+128GB售价2699元，8GB+256GB售价2999元，12GB+256GB售价3299元。Reno7Pro8GB+256GB售价3699元，12GB+256GB售价3999元。Reno7SE8GB+128GB售价2199元，8GB+256GB售价2399元。