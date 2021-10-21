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瑞幸咖啡上半年净营收同比增长106%至4.929亿美元

2021-10-21 21:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:10 月 21 日，瑞幸咖啡发布未经审计的 2021 上半年财务业绩。根据业绩报告显示，截至 2021 年 6 月 30 日起六个月，瑞幸咖啡上半年净收入总额为31. 825 亿元人民币（4. 929 亿美元），较 2020 年同期的15. 445 亿元人民币增长106.0%。

瑞幸咖啡

瑞幸咖啡称，净收入的增长主要是由公司产品的平均售价上涨，每月交易客户数量和销售产品数量的增加所推动的。

半年产品销售收入27. 413 亿元(4. 246 亿美元)，较 2020 年同期的14. 482 亿元增长89.3%。

新鲜酿造饮料的净收入为24. 22 亿元人民币(合3. 751 亿美元)，占 2021 年上半年总净收入的76.1%，而 2020 年上半年为12. 481 亿元人民币，占总净收入的80.8%。

其他产品净收入为1. 765 亿元人民币(合 2730 万美元)，占 2021 年上半年净收入总额的5.5%，而 2020 年上半年为1. 294 亿元人民币，占净收入总额的8.4%。

来自其他行业的净收入为1. 426 亿元人民币(合 2210 万美元)，占 2021 年上半年净收入的4.5%，而 2020 年上半年为 7070 万元人民币，占净收入的4.6%。

2021 年上半年，销售和营销费用为4. 604 亿元人民币(合 7130 万美元)，较 2020 年上半年的5. 175 亿元人民币下降了11.0%。销售和营销费用下降主要是因为广告费用和免费产品推广费用下降，公司自 2020 年 4 月起采取了更具成本效益的方式，如培育私有域流量池，并于 2020 年 5 月停止了免费产品推广活动。

与去年同期相比，今年上半年(1 ~ 6 月)配送订单增加，配送费用大幅增加。

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