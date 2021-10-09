英国零售商提前泄露了AMD Radeon RX 6600规格和价格

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:AMD预计将于下周推出Radeon RX6600显卡，这是其最新的基基于RDNA2的桌面级显卡。据推测，该卡将于10月13日到货，只能通过AMD 的合作伙伴（例如 Sapphire）送达。然而，Newegg已经公布了至少一张显卡的英国定价，该定价此前曾出现在一家葡萄牙零售商处。

（图源:newegg）

Newegg 预计Sapphire Pulse Radeon RX6600的售价为435.59英镑（约3820元人民币），包括增值税。扣除增值税后，价格降至348.47英镑。虽然比Newegg 的 RX6600XT版本便宜得多，但435.59英镑和475美元远高于 XT 的建议零售价329英镑和379美元。因此，预计 RX6600推出时的价格会高于厂商建议零售价。

该表哥还确认了RX6600所有关键的规格。如预期的那样，该卡具有1，792个流处理器、28个计算单元和8GB 的 GDDR6和128位 VRAM。AMD还为 RX6600配备了8针电源连接器、32MB 无限缓存和28个光线加速器。还建议使用500W PSU，具有三个 DisplayPort1.4端口和一个处理视频输出的 HDMI 连接。