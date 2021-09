苹果秋季新品发布会定档北京时间9月15日(周三)凌晨1点,在邀请函上,苹果通过AR实景互动的小心思来预热。不出意外的话,iPhone 13系列将是本次活动的绝对主角。其它可能的新品还有Apple Watch 7、AirPods 3、MacBook Pro 14/16、iPad mini 6、iPad 9等。考虑到Siri助手的泄密传统”,老外也赶紧测试了一番,结果发现这次Siri学精明了,回应是你不能赶消息,你得耐心等待”。原话You cant hurry news. No, youll just have to wai