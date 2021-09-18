iPhone13首批售罄连夜补货 有些人朋友圈说不买结果.....

那些在微博、朋友圈说不买的人，才是你最大的竞争对手......

9月17日20点，iPhone13系列在天猫开启预购，第一批货粉色款不到3分钟内就卖完了。

某电商平台开启预售不久后显示:抢购太火爆，请您稍后重试。

苹果官方商店也在开售几分钟内显示正在更新。

对此，网友感慨有钱人真多，友商看了不禁流下羡慕的泪水。