iPhone13首批售罄连夜补货 有些人朋友圈说不买结果.....

那些在微博、朋友圈说不买的人，才是你最大的竞争对手......
9月17日20点，iPhone13系列在天猫开启预购，第一批货粉色款不到3分钟内就卖完了。
某电商平台开启预售不久后显示:抢购太火爆，请您稍后重试。
苹果官方商店也在开售几分钟内显示正在更新。
对此，网友感慨有钱人真多，友商看了不禁流下羡慕的泪水。
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苹果iPhone13手机于9月15日凌晨正式发布，今年不仅所有版本起步容量为128GB，甚至还比去年iPhone12更便宜，加入的新配色也十分令人讨喜，那么今年的iPhone13有哪些新功能，升级的地方是什么呢，我们来一起了解下。
眼看距离苹果秋季发布会召开越发临近，知名分析师郭明錤在研报中给出最新消息，称iPhone 13或将支持低轨道卫星通讯，从而在没有主流4G/5G覆盖的地方，仍能保障用户正常通话、上网、收发信息等。他认为这将利好全球星（Globalstar）、Starlin（星链）、中国卫通等卫星服务厂商，以及台扬等供应商。名记Mark Gurman跟进了一篇报道，确认苹果的确有为iPhone添加卫星通信支持的打算，他进一步指出，iPhone的卫星支持将主要用于应急，一
苹果iPhone13系列手机即将在9月15日凌晨发布，目前有很多人关心iPhone13有几种颜色可以选择，今年新配色又是哪些，下面我们来了解下iPhone13系列手机可能会有的几种颜色介绍。
苹果iPhone13手机对比iPhone12升级了什么，两款手机具体有哪些区别呢。对于想要换机的用户而言，肯定想要知道两款手机在配置参数以及功能方面的不同，这里我们来看下两款手机具体不同的介绍。
苹果预定的9月活动终于到了，我们期待看到新的iPhone13系列。派对于太平洋标准时间上午10点/美国东部时间下午1点/格林威治时间下午5点/美国东部时间晚上10:30开始，您可以从下面嵌入的视频流观看智能手机将成为此次展会的明星，我们将看到不少于四款设备——iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。苹果手表系列7也可能以两种不同的尺寸出现——41毫米和45毫米在"可能"的角落里坐着AirPods 3、iPad mini 6?
苹果今天开始预购最新的iPhone13智能手机。今年所有四款机型都将上市，不像去年iPhone12系列成双上市。该在线商店将于UTC中午12点（太平洋标准时间上午5点、纽约上午8点、伦敦下午1点和印度下午5:30）开业。第一波包括30个国家和地区，发货(或从实体店收集设备)将在一周内开始，即9月24日。第二波市场必须等到10月1日才有机会预购这些设备，7天后，即10月8日，将再次开始发货。苹果商店目前正在关闭，所以你甚至不能购买更旧的设备
苹果iPhone13系列有四款不同的型号，其中iPhone13和iPhone13Pro都是6.1英寸，但是价格相差了2000元，这两款手机的参数配置有哪些不同，具体的区别是什么呢，我们来看下具体的不同之处介绍。
苹果iPhone13系列手机今年在屏幕方面进行了巨大的升级，包括iPhone13Pro和iPhone13 ProMax支持了120Hz的刷新率屏幕，那么很多用户想要知道iPhone13手机有没有息屏显示的功能，如果有的话要在哪里设置开启。
苹果iPhone13系列手机在9月17日开始预购，并在9月24日正式上市发售。不少用户想要在门店体验新机后再决定购买，那么什么时候在门店会上架iPhone13手机呢，这里我们来看下具体的介绍。
苹果iPhone13系列手机一共有多少种颜色可以选择，今年最热门的颜色是哪几款呢。苹果每一年的iPhone手机都会推出至少一种主打颜色，比如前一年的墨绿、去年的蓝色，都是主打颜色，几乎每一次的主打颜色都成为热门，今年iPhone13手机的主打颜色会是哪一种，我们来一起看下吧。
苹果iPhone13系列手机将在9月15日凌晨正式发布，今年的最大的更新就是高端型号增加了120Hz高刷新率，在玩游戏和看视频的时候会有较大的提升，相信很多人会因为这一升级买iPhone13手机。那么今年的iPhone13系列怎么抢会容易抢到呢，这里我们来看下具体的攻略。
苹果一年一度最重要的产品之一的iPhone今年将迎来iPhone13系列，预计会在北京时间9月15日凌晨正式发布，那么这款手机会在什么时候开始接受预定，上市时间又是什么时候呢，这里我们来一起看下具体的预约和上市介绍。
苹果iPhone13系列手机是今年秋季苹果最重要的一个硬件产品，由于苹果处于“环保”的考虑在iPhone12时就取消了包装内的耳机、充电头，不少用户对此都不太满意，那么在iPhone13上还会有耳机吗，我们来一起了解下。
iPhone一直以来就被用户吐槽信号比较差，至少比大多数的安卓手机信号要差，不过今年iPhone13还会继续使用高通的基带芯片。对比之前的iPhone12、iPhone11系列，今年iPhone13信号有没有改善呢，我们来一起了解下 。
苹果iPhone13系列手机今年在外观方面的改变并不大，除了“刘海”变窄20%之外，iPhone13的后置摄像头变成对角线排列，同时还加入了新的颜色。那么今年的iPhone13还有iPhone13Pro哪个颜色好看，什么颜色是用户最热门的呢。
苹果iPhone13系列手机已经发布，作为一年一度的热门机型，加上今年苹果加量不加价的策略，让不少朋友想要换机。同时也有朋友想知道iPhone13能不能防水，防水级别是多少，万一进水了能否支持保修，这里我们来给大家解答下。
今年发布的苹果iPhone13手机在很多方面都进行了升级，包括更强的A15处理器，变窄的“刘海”，还有更大的电池续航能力，那么对比iPhone12来说，iPhone13手机值得买吗，下面我们来对比下两款手机的参数信息来看看哪款更值得买。
苹果iPhone13系列手机将在9月份正式发布。在每一年新iPhone发布之后，旧款的iPhone也会同步降价，那么今年iPhone12手机什么时候会降价，降价幅度是多少呢，我们来一起看下具体的降价信息介绍。
疫情期间，不少人发现使用面部识别解锁iPhone手机变得麻烦，希望苹果可以重新将Touch ID引入到新iPhone上，尤其是现在很流行的屏下指纹技术。
苹果iPhone13手机今年的新系统好不好用，尤其是今年iPhone13的配置参数也提升了不少，加上iOS15新系统效果如何呢，这里我们来看下有关iPhone13的介绍。
正如苹果在9月14日的加州来电活动上宣布的那样，iOS 15的公开发布将在9月20日星期一。iPadOS 15、watchOS 8和tvOS 15将在同一天到来，你做好升级准..
第一批iPhone 13，你抢到了吗？按计划，首批用户将于9月24日开始签收，门店和官网也将于当天正式开售。不过，截稿在苹果中国官网，iPhone 13 Pro/..
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