快手发布“反诈”专项治理报告：永久封禁涉嫌诈骗帐号超3万个

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快手发布“反诈”专项治理报告：永久封禁涉嫌诈骗帐号超3万个

2021-09-11 12:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）消息:日前快手官方发布了7月—8月期间的“反诈”专项治理报告，治理期间快手社区安全和风险控制团队通过风控识别模型，对平台内“免费送”、“粉丝群领福利”、“兼职刷单”等内容和账号进行了专项治理。

根据报告显示，快手一共永久封禁涉嫌诈骗帐号超3万个。并与多地警方跨平台联动，配合警方落地打击网络诈骗团伙19个，抓获涉诈骗分子39人。

快手表示，诈骗套路包括:

  • 礼物诱导类众包作恶比例明显上涨:通过诱导性质的宣传视频、协助引流提升虚假信息在平台内的曝光。

  • 兼职赚钱类攻略视频诱导:通过评论“可带”“招人”等方式获得曝光，进而通过私信提供联系方式，诱导用户至站外，通过交押金、会费等方式达到骗钱目的。

  • 奥运期间私下交易活动奖牌被骗:通过私信或群聊曝光虚假交易信息，诱导他人转账或支付。

在治理效果上，快手通过多场景防骗提示，其中私信场景防骗提示超过2000万次，搜索反诈提示展示量达到158万次等等。

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报告最后提醒：“使用快手时遇到传播免费送、宠粉送、可免费带赚钱的，基本都是诈骗，切勿轻信，请进入用户主页进行举报；不在平台内传播虚假信息，更不要把自己的微信、qq等个人联系方式发给陌生人。”

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