CF战神赵云活动地址 最新战神赵云活动入口

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > cf最新资讯 > 正文

CF战神赵云活动地址 最新战神赵云活动入口

2021-08-25 17:39 · 稿源：站长之家

CF在最近开启了一个战神赵云的活动，很多玩家还不清楚这个赵云战神的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

CF战神赵云活动在哪参加 CF战神赵云活动地址

活动时间:预计2021年8月份上线

活动地址:

手机活动地址:https://app.daoju.qq.com/act/a20210812whjzy/index.html

电脑活动地址:https://act.daoju.qq.com/act/a20210812whjzy/index.html

活动内容:

这次CF活动可抽M4战神赵云皮肤、火麒麟音效卡、高级角色通用扩展栏等等道具。

CF战神赵云活动在哪参加 CF战神赵云活动地址

另外有积分兑换、战魂值宝箱、团队兄弟宝箱、团队冲榜、20元代金券等等环节。

CF战神赵云活动在哪参加 CF战神赵云活动地址

CF战神赵云活动在哪参加 CF战神赵云活动地址

CF战神赵云活动在哪参加 CF战神赵云活动地址

活动规则:

1.活动时间:xxxx年x月xx日00:00-xxxx年x月xx日23:59;

2.购买:10币购买复活币1个并赠送1把钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11把钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

3.抽奖:消耗钥匙进行单抽和十连抽，抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中，可选择分解成积分或发往游戏仓库，已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重（在参与活动期间请确认好绑定的大区）;唯一性道具和角色(如:王者-瞳-闭月羞花)等，可重复抽到，但在同一大区内，游戏仓库无法重复到账;

4.玩家每次抽奖，均可额外获得10战魂值。战魂值可用于兑换个人战魂值宝箱，以及领取团队战魂值宝箱。

5.个人战魂值宝箱兑换规则:玩家可使用指定战魂值兑换宝箱，兑换后，会随机从宝箱中获得1件道具。

6.玩家可建团或者加团或者退团，每个团队最多5人，成团后团队累计战魂值达到指定数值，且个人累计战魂值达到指定数值即可领取对应宝箱。领取宝箱不会消耗团队累计战魂值，每个宝箱每人仅能领取1次。团队累计战魂值为个人累计战魂值的总和。（消耗个人战魂值不会减少团队累计战魂值）。

7.个人累计战魂值需要达到团队宝箱最低要求战魂值，才可领取。团人数需要大于等于2，才可领取奖励。团队成员加入后，只有当未对团队产生过贡献值时方可退出，每人同一时刻仅能存在于一个团队。

8.超过活动期限的钥匙和战魂值将作废，请在活动时间内及时使用;但是活动使用的通用代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

9.穿越火线高价值道具概率公示;活动概率会在公示概率的区间范围内进行波动，所用‘概率’均是在大样本（大量用户）下的统计数值，与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。

10.分享:玩家绑定大区后，打开红包封面，可获得随机初始分享代金券;单q仅限1次。

11.可通过分享页面链接，让其他玩家点击分享页面弹窗中的打开按钮，即可为自己增加分享代金券金额，金额达到10分享代金券金额时即可提取1次，单q最多可提取2次;

12.仅限掌上道聚城购买可额外获得1个钥匙，单Q限1;

13.本活动与苹果公司无关。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • CF周年庆前奏活动地址 CF周年庆前奏活动入口详情

    CF在最近开启了周年庆前奏活动，这个活动可以获得很多武器的奖励，一些玩家还不清楚CF周年庆前奏活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • cf13周年庆套装购买地址 cf十三周年庆套装活动入口

    cf在最近开启了十三周年庆的活动，可以购买13周年庆的一系列套装，一些小伙伴还不清楚活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF13周年庆门票购买地址 CF十三周年庆购票活动入口

    CF在最近开启了武汉光谷国际网球中心举办13周年庆，这个活动很多玩家还不清楚在哪购买，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF8月自助餐活动地址 2021年8月CF自助餐活动入口

    2021年8月份到了，CF在这个月开启了自助餐的活动，这个老活动相信大家都不陌生了，一些玩家还不清楚本月的CF自助餐活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF8月密藏宝箱活动地址 2021年8月CF密藏宝箱活动入口

    2021年8月份到了，CF在这个月份开启了8月密藏宝箱活动，可以获得很多永久武器，这算是比较不错的福利了，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

    cf

  • CF绝版Barrett怒火大圣活动地址 8月绝版Barrett怒火大圣活动入口

    CF在2021年的8月份开启了绝版Barrett怒火大圣活动，这个活动是可以获得很多返场的武器的，一些小伙伴还不清楚具体的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。活动时间:2021年8月14日-8月31日活动地址:https://cf.qq.com/cp/a20210729print/index.shtml参加CF活动，领取Barrett-怒火大圣:还有CF雷神-赛博朋克、黑骑士-海王、青龙·魂等超级武器返场:怒火大圣系列（Barrett、斩魔道、新USP、闪光弹）将会绝版:

    cf

  • C-NCAP新规测试项目出台 汽车ACC躲“外卖”成考点

    日前，中汽研公布了将在明年1月1日开始施行的C-NCAP2021版的部分新增项目。中国的城市路况，与海外其它国家相比，具有多样性和复杂性，特别是市区内穿梭的各类电动车，对汽车的主动行驶安全，都显现出巨大的考验。此次C-NCAP对国内路况的特殊性，还增加了极具特色的主动安全AEB踏板式摩托车测试场景，以及全球率先引入行人保护先进腿型设备等。1、主动安全AEB踏板式摩托车场景：C-NCAP表示：C-NCAP通过CIDAS交通事故数据的研究分析

    电动车

  • PLC闪存远非终点 铠侠已投入HLC和OLC颗粒研究

    说起来，SSD和机械硬盘，提升容量的方式有些相似，前者主要靠提高每单元存储的电位数量和增加堆叠层数，而后者则是靠增大盘片容量和盘片数。闪存颗粒的演进我们已经看在眼里，MLC SSD已经基本在消费市场绝迹，目前主要是TLC尤其是QLC打天下。所谓QLC就是每单元存储4个电位，而取代它的将是存储5电位的PLC（penta level cell）。实际上，铠侠（原东芝存储）早在2019年就投入了PLC闪存技术的研究。铠侠最近披露表示，PLC之后，还有存

    ssd 铠侠 电信

  • 苹果已经扫描iCloud邮件中的CSAM 但没有扫描iCloud照片

    苹果已经证实，它从2019年开始就一直在扫描iCloud邮件中的CSAM，并且一直在这样做。但是，它没有扫描iCloud照片或iCloud备份。该公司反欺诈主管之前发布了一项颇为奇怪的声明，表示苹果是“传播儿童色情的最佳平台”。这立即引发了一个问题，如果该公司没有扫描iCloud照片，它怎么会知道这一点？还有一些其他的线索表明苹果在进行某种CSAM扫描。苹果儿童安全页面的存档版本中这样表示：“无论我们的产品在哪里使用，苹果都致力于保

    苹果 隐私 阿里

  • 外媒：未来几年内苹果mac也将搭载Face ID

    据国外媒体报道，最近据知名爆料者格尔曼表示，苹果计划在未来几年内将Face ID脸部识别引入Mac。

    苹果 ipad imac

  • 带Touch ID的iMac Magic键盘和新款鼠标触控盘现均已开始单独销售

    带Touch ID的Magic Keyboard以前只与新的24英寸iMac一起提供，现在可以单独购买，新的Magic Trackpad和Magic Mouse也是如此。Touch ID已经在MacBook Pro笔记本上使用多年，但生物识别安全功能随着24英寸iMac的推出而首次进入台式Mac。苹果公司最初只在该机型上推出了带Touch ID的标准Magic键盘和带数字扩展键盘的型号。现在这两种型号都可以单独购买。带Touch ID的Magic Keyboard价格为149美元，而带Touch ID和数字键盘的Magic Key

    键盘 imac 苹果

  • 三星Galaxy Watch 4 Classic完整规格参数曝光

    三星已经敲定于 8 月 11 日召开 Unpacked 发布会，除了 Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3 两款可折叠设备之外还将会推出 Galaxy Watch 4/4 Classic、Galaxy Buds 2 在内的智能可穿戴设备。近日，互联网上再次曝光了 46mm 版本 Galaxy Watch 4 Classic 的完整规格表。消息源透露这份规格表是经过机器翻译的，因此在部分内容描述上可能会存在错误，但整体上不影响理解。根据规格表信息，46mm 的 Galaxy Watch 4 Classic 装备了 1.36 英寸的?

    watch 手表 三星

  • IMAX Enhanced 亮相ChinaJoy IMAX展台

    将 IMAX特色震撼视听体验延续至家庭娱乐2021 年第十九届 ChinaJoy (中国国际数码互动娱乐展览会)于7 月30 日-8 月2 日在上海新国际博览中心如期举办，参展商涵盖了游戏、动漫、互联网影视及音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软硬件等数字娱乐多领域的优秀品牌商。值得一提的是，近来在影音娱乐领域备受各大厂商和消费者认可的全新家庭娱乐授权及认证项目 IMAX Enhanced 在首次参加 ChinaJoy 的 IMAX 展位亮相，凭借其?

    IMAX IMAXEnhanced

  • 外媒：币安正在物色新CEO人选 以取代现任CEO赵长鹏

    【TechWeb】7月28日消息，据国外媒体报道，加密货币交易平台币安正在寻找一位具有强大合规背景的人成为其新首席执行官（CEO），以取代其现任CEO赵长鹏。此前，在6月24日举行的一次虚拟峰会上，赵长鹏表示，他正在寻找一位具有强大合规背景的高管来领导整个公司，这个人可能成为币安的新CEO。作为币安应对当前监管审查计划的一部分，赵长鹏表示，币安将“从一家科技初创企业转向一家金融机构”。他补充称，拥有强大合规背景的人将比

    币安 投资 共享

  • 苹果计划在未来几年内​​将Face ID引入Mac

    彭博社的马克·古尔曼在最新一期的Power On通讯中表示，苹果计划在未来几年内将Face ID脸部识别引入Mac，此前苹果仅在iPhone和iPad Pro中使用这种生物识别技术。

    苹果 FaceID mac

  • 英特尔详解Ponte Vecchio Xe HPC GPU A0芯片设计

    在2021架构日活动期间，英特尔详细介绍了 Ponte Vecchio A0的芯片设计。考虑到英特尔长期缺乏独立显卡方面的经验，Ponte Vecchio 可算是该公司一项雄心勃勃的登月计划。现在看来，由 Raja Koduri 和 Masooma Bhaiwala 带领的这支开发团队，着实给我们带来了不少惊喜。对于英特尔公司的投资者们来说，Ponte Vecchio 有助于其在 HPC GPU 市场抢占更多的份额。Raja Koduri 手里拿着的，就是 Ponte Vecchio A0芯片。2021架构日活动期间

    英特尔 阿里 英伟达

  • Cocos Creator 3.3强势进化 赛博朋克极致渲染技术探秘

    近年来，游戏开发行业进入了技术军备竞赛，在保证玩法创意的同时，都在尽可能地提升画面的精美程度和复杂场景的渲染流畅度，玩家对游戏画质的要求也日益挑剔。昨日，主流游戏引擎之一 Cocos 官方发布了一个赛博朋克风格的3D 渲染效果技术演示，这个基于新发布的 Cocos Creator3.3 制作的实时渲染，刷新了行业对其3D 技术能力的认知，得到了不少游戏开发者的认可，技术演示中展现了包括延迟渲染管线技术、Cluster Light Culling、Cl

    赛博朋克 cocosCreator3.3

  • [图]Windows端iCloud更新：新增iCloud Keychain密码管理应用

    适用于 Windows 的 iCloud 于今天获得更新，升级到了 12.5 版本。本次更新重点为 Windows 用户新增了名为 iCloud Keychain 的密码管理应用。通过该应用，用户可以添加、编辑、复制、粘贴、删除和查看用户名和密码。事实上早在今年 1 月的 iCloud 更新中，苹果就已经预告了该功能，但直到现在才正式上线。全新的 iCloud Keychain 能作为扩展程序的形式兼容 Edge 和 Chrome 浏览器，从而能够像在 Safari 那样自动填写 iCloud 密码。?

    阿里 苹果 阿里云

  • 集成威尔视觉创新云主机、云手机方案，咪咕GECC NODE亮相ChinaJoy

    7 月 30 日，以“科技创梦，乐赢未来”为主题的第十九届国国际数字娱乐产业大会暨ChinaJoy正式在上海新国际博览中心开幕。在中国移动5G云游戏展区，深圳威尔视觉科技有限公司（下称威尔视觉或公司）独家支撑中国移动咪咕公司打造的GECC（GPU Edge Cloud Computing） NODE亮相展会，展示了数字娱乐产业的前沿技术与高品质体验，吸引了广泛关注。图为中国移动咪咕公司总经理刘昕参观指导GECC NODE据了解，GECC NODE是业内首个基于GPU

    ChinaJoy 集成威尔视觉创新云主机

  • 德国政府希望苹果CEO重新考虑CSAM计划

    据外媒报道，德国议会正在介入苹果的CSAM辩论，该国数字议程委员会主席致信苹果CEOTim Cook表达了对大规模监控的担忧。苹果的CSAM扫描系统继续因其存在而招致批评，主要是对该系统的功能和能力的误解。这样的批评传到了德国联邦议院(Bundestag)，眼下，这个国家议会正在介入此事。据Heise Online报道，数字议程委员会主席Manuel Hoferlin在一封信中指出，苹果正在走一条“危险的道路”，它正在破坏“安全和机密的通信”。在致库克?

    苹果 阿里 阿里云
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM