CF战神赵云活动地址 最新战神赵云活动入口

CF在最近开启了一个战神赵云的活动，很多玩家还不清楚这个赵云战神的活动地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间:预计2021年8月份上线

活动地址:

手机活动地址:https://app.daoju.qq.com/act/a20210812whjzy/index.html

电脑活动地址:https://act.daoju.qq.com/act/a20210812whjzy/index.html

活动内容:

这次CF活动可抽M4战神赵云皮肤、火麒麟音效卡、高级角色通用扩展栏等等道具。

另外有积分兑换、战魂值宝箱、团队兄弟宝箱、团队冲榜、20元代金券等等环节。

活动规则:

1.活动时间:xxxx年x月xx日00:00-xxxx年x月xx日23:59;

2.购买:10币购买复活币1个并赠送1把钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11把钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

3.抽奖:消耗钥匙进行单抽和十连抽，抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中，可选择分解成积分或发往游戏仓库，已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重（在参与活动期间请确认好绑定的大区）;唯一性道具和角色(如:王者-瞳-闭月羞花)等，可重复抽到，但在同一大区内，游戏仓库无法重复到账;

4.玩家每次抽奖，均可额外获得10战魂值。战魂值可用于兑换个人战魂值宝箱，以及领取团队战魂值宝箱。

5.个人战魂值宝箱兑换规则:玩家可使用指定战魂值兑换宝箱，兑换后，会随机从宝箱中获得1件道具。

6.玩家可建团或者加团或者退团，每个团队最多5人，成团后团队累计战魂值达到指定数值，且个人累计战魂值达到指定数值即可领取对应宝箱。领取宝箱不会消耗团队累计战魂值，每个宝箱每人仅能领取1次。团队累计战魂值为个人累计战魂值的总和。（消耗个人战魂值不会减少团队累计战魂值）。

7.个人累计战魂值需要达到团队宝箱最低要求战魂值，才可领取。团人数需要大于等于2，才可领取奖励。团队成员加入后，只有当未对团队产生过贡献值时方可退出，每人同一时刻仅能存在于一个团队。

8.超过活动期限的钥匙和战魂值将作废，请在活动时间内及时使用;但是活动使用的通用代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

9.穿越火线高价值道具概率公示;活动概率会在公示概率的区间范围内进行波动，所用‘概率’均是在大样本（大量用户）下的统计数值，与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。

10.分享:玩家绑定大区后，打开红包封面，可获得随机初始分享代金券;单q仅限1次。

11.可通过分享页面链接，让其他玩家点击分享页面弹窗中的打开按钮，即可为自己增加分享代金券金额，金额达到10分享代金券金额时即可提取1次，单q最多可提取2次;

12.仅限掌上道聚城购买可额外获得1个钥匙，单Q限1;

13.本活动与苹果公司无关。