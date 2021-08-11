雷军阔气！小米向首批用户赠送1999元红包

近期，小米上线了一档专为粉丝制作的官方视频直播栏目，在昨晚的首场活中，小米CEO雷军本人也去亲自出席活动，并在节目上公布了大家期待已久的消息。雷军在直面会上透露：将在8月公布朋友们一直关心的小米手机和小米平板的最新进展”。虽然官方依然未曾直接宣布任何信息，但是从官方公布的消息来看，小米将会在8月10日（下周二）晚上7点半，举行一场《2021雷军年度演讲》，官方称此次活动将会揭秘雷军最艰难的10个选择。同时，此次