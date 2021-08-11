雷军阔气！小米向首批用户赠送1999元红包

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雷军阔气！小米向首批用户赠送1999元红包

2021-08-11 10:09 · 稿源：站长之家

在8月10日晚上的小米发布会上，雷军宣布小米赠首批小米初代用户1999元红包，总价值约3.7亿元。

小米手机1首批用户到小米商城输入“小米手机十周年”领取价值“1999 元红包”。

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雷军表示:1999元红包，代表了小米三万六千名员工感恩的心!

目前，已经有不少小米初代用户领到了1999元无门槛红包，你酸了吗?

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