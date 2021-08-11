雷军阔气！小米向首批用户赠送1999元红包

在8月10日晚上的小米发布会上，雷军宣布小米赠首批小米初代用户1999元红包，总价值约3.7亿元。
小米手机1首批用户到小米商城输入“小米手机十周年”领取价值“1999 元红包”。
雷军表示:1999元红包，代表了小米三万六千名员工感恩的心!
目前，已经有不少小米初代用户领到了1999元无门槛红包，你酸了吗?
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2021年雷军年度演讲将在8月10日晚上19:30正式开始，小米创始人兼董事长雷军将会发表今年的年度演讲，同时今晚还将会发布多款重量级的新品，包括小米MIX4、小米平板5、小米高管音箱产品等。
8 月 10 号晚，雷军年度演讲暨小米秋季发布会在线上召开，这波连招加起来足足有三个小时，内容可以说是相当多了（ 编辑们也憋了很久的尿 ）。
小米将在今天发布小米MIX 4、小米平板5等新品。小米公司Redmi产品总监王腾透露，这次发布会末尾有one more thing”，不看到最后一定会后悔。有米粉留言，one more thing不会是说造车进度吧。此前雷军透露，小米汽车项目正在稳步推进中，目前还处于早期阶段。公开资料显示，在今年小米春季新品发布会上，雷军宣布正式进军智能电动汽车领域。雷军表示，这是我人生最后一次重大的创业项目。我深知做出决定意味着什么，我愿意压上我人?
8月9日早间消息，明晚19点30分，雷军年度演讲暨小米新品发布会将召开。尽管此前说预计1小时，但雷军最新表态称，内容比较多，预计时长3小时，请大家做好准备。就目前预热来看，除了雷军的演讲环节，本次发布会最重磅的产品莫过于小米MIX4和小米平板5。爆料显示，小米MIX4将搭载屏下摄像头技术，将前摄完全隐藏至屏幕下方，这也是小米首款屏下前摄的量产机型。配置方面，除了骁龙888 Plus，还有望搭载5000~1亿像素摄像头、5000mAh电
8月10日晚，小米发布了旗下首款高端智能音箱小米Sound，拥有小巧身材的同时，还能提供震撼音质。其内置钕铁硼强力磁体，搭配双悬挂无源辐射器，可实现90dB震撼声压，70Hz饱满低音。同时采用360全向出音，顶置导音锥设计，Hi-Res高解析认证。小米Sound提供银色、黑色双色可选，金属质感知足，雷军表示这是小米10年来最漂亮、最高端的智能音箱。小米Sound还支持计算音频功能，每秒330次计算，实现动态调音。同时夜莺算法加持，夜间小
小米MIX4搭载新型无线通信技术UWB一指连技术，实现了厘米级精准空间定位，让手机与AIoT智能设备的连接更为安全准确。与此同时，小米还发布了一款配件一指连伴侣”，可驳接早期小米电视，让普通电视拥有UWB控制功能。这款伴侣身材小巧，即插即用，将于8月20日在小米社区APP进行0元公测。小米MIX 4搭载新型无线通信技术UWB一指连。UWB在6 5GHz和8GHz频段支持500MHz超宽频带，通过机身上UWB天线发射纳米级超窄脉冲，实现超精准的空间?
8月10日晚上，小米将会举行“雷军年度演讲”，同时在今晚小米还会发布小米MIX4、小米平板5等多个重要的产品，因此今晚的发布会将有相当多值得期待的内容，以下我们来看下8月10日晚小米雷军年度演讲的直播地址及新品预告。
今晚小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军将举行个人演讲。雷军表示，这场发布会内容比较Duo，预计3个小时。本次活动除了介绍雷军创办小米过程中的10大艰难选择之外，还将发布小米MIX 4、小米平板5、小米OLED电视等多款新品。小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示，这场发布会你一定要看到最后，你懂得。有米粉猜测，卢伟冰这是暗示发布会还有One more thing”等待揭晓。作为小米的年度盛会，本次发布会最大的看点之一就
小米MIX4发布会直播在哪看？小米MIX4将于今天晚间正式发布，这是小米MIX系列时隔3年再度回归。相信有很多朋友对这场发布会已经期盼已久，随着新机发布日期临近，官方也为其进行了多轮预热，那么小米MIX4发布会直播在哪看呢？
今天小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰预告小米MIX 4新品发布会将于19：30举行。有网友留言：花生瓜子已经准备好了”。卢伟冰提醒还有尿不湿”。尿不湿这个梗源于锤子科技CEO罗永浩，2018年罗永浩在参加极客公园举行的公开活动时预告，2018年5月15日锤子科技将会在鸟巢举行新品发布会，到时候你们准备好纸尿裤到鸟巢现场跟我们一起见证历史。2018年5月15日，锤子科技在鸟巢发布了年度旗舰坚果R1以及革命性的操作系统TNT。
8月10日小米召开秋季新品发布会，正式发布MIUI12.5增强版（Enhanced）。该版本立足基础体验优化，全力解决系统问题，成功修复了160个系统头部问题及224个系统应用问题。MIUI12.5增强版通过自研的四项全新技术，实现系统更加流畅、更低功耗的效果。
在今晚20点开始的小米直面会第一期中，雷军透露，小米新机和小米平板5将于明天上午（8月3日）开始预热。他确认今年雷军年度演讲定档8月，看来此前传言的8月11号或者12号有戏。目前的爆料显示，小米MIX4将搭载屏下摄像头技术，将前摄完全隐藏至屏幕下方，这也是小米首款屏下前摄的量产机型。配置方面，除了骁龙888 Plus，还有望搭载1.5亿像素摄像头、5000mAh电池（120W有线快充）等。至于小米平板5，系列将推出高配、中配、低配三款
8月4日消息，小米集团董事长兼CEO雷军为小米MIX 4预热。雷军表示，小米MIX 4绝不辜负大家的期待。作为小米旗下最高端的产品线，MIX系列承载了小米对未来科技的想象。2016年，小米MIX一代惊艳问世，开创了一个全面屏时代。小米集团公关部王化指出，全面屏这个词语2016年10月出现之后，整个行业都在探索怎么把屏占比做到更极致，都在以9X.X%的屏占比描述自家的屏幕，却不知就连安卓当时要适配这样屏幕的系统显示比例都是小米的工程师
【TechWeb】企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“雷军超大杯”商标，国际分类涉25类 服装鞋帽、16类 办公用品等，目前商标状态为注册申请中。据悉，雷军曾发起投票：小米11超大杯建议叫什么？
小米公司将在 8 月 2 日晚上20: 00 举行《小米直面会》直播栏目，在这一活动中将会有全新的小米产品发布、全新的技术升级和最新的小米动向等内容。今天这场《小米直面会》第一期，将由雷军等多位小米高管亮相。
今日，小米创始人雷军宣布将在8月10日晚上7点半举办年度演讲，聊一聊这些年最艰难的10个选择。就在刚刚，雷军在微博总结出了网友提出的热门问题，并一一回答。
近日，小米科技有限责任公司申请注册“雷军超大杯”商标，国际分类涉25类 服装鞋帽、16类 办公用品等，目前商标状态为注册申请中。
小米官宣，新一代旗舰产品MIX4将在2021雷军年度演讲上正式发布。根据此前消息，小米MIX4有望成为小米首款屏下前摄的量产机型，并搭载骁龙888Plus处理器，1.5亿像素摄像头、5000mAh电池等。
近期，小米上线了一档专为粉丝制作的官方视频直播栏目，在昨晚的首场活中，小米CEO雷军本人也去亲自出席活动，并在节目上公布了大家期待已久的消息。雷军在直面会上透露：将在8月公布朋友们一直关心的小米手机和小米平板的最新进展”。虽然官方依然未曾直接宣布任何信息，但是从官方公布的消息来看，小米将会在8月10日（下周二）晚上7点半，举行一场《2021雷军年度演讲》，官方称此次活动将会揭秘雷军最艰难的10个选择。同时，此次
8月1日上午，小米CEO雷军通过微博宣布：我们为米粉朋友们打造了一档视频直播栏目《小米直面会》， 半小时内密集发布最新产品、技术、活动，我也会借这个机会和大家分享一些重要信息。官方介绍，第一期上线时间为8月2日（周一）20:00，小米社区、小米商城和小米官方新媒体平台直播。值得注意的是，根据一些博主透露，此次雷军所说的重要信息，可能就是会在此次节目上公布一些关于小米MIX 4年度旗舰的信息。据此前多方消息确认，小米
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