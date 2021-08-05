赶紧续费！.com域名将于9月1日迎来全球涨价

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今年早些时候，网络基础服务商威瑞信（Verisign）宣布，将提高.com域名注册、续费、转移续费的价格。

现在，.com域名涨价时间终于确定:从2021年9月1日开始实施。

西部数码官方也宣布收到.COM域名注册局（verisign）确认涨价的通知，通知内容如下：

涨价时间:北京时间2021年9月1日12点; 涨价范围:新注册、续费、转移注册商; 涨价金额:上涨$0.54。 .com域名注册商的新注册、续费、转移续费成本将从$8.03上涨为$8.57。

也就是说，.com域名后面不论是注册，续费，转入等各项业务的费用都上涨0.54美元（大约3.4895人民币）。据分析，这意味着国内.com 域名续费将会涨价到 70 元左右。

据悉，另外由GoDaddy和Namecheap等域名注册商支付给威瑞信的批发成本将从7.85 美元/年提高到8.39 美元/年。值得注意的是，这个注册价还不包括域名注册商的加价，以及ICANN收取的0.18 美元的额外费用。

此前，域名系统监督机构ICANN批准了Verisign的 .com注册协议，允许 .com域名未来四年每年涨价7%。从2021年开始，到2024年合同结束，这一价格每年将增加7%，最终达到10.29美元，为网络运营商Verisign带来数亿美元的纯利润。而作为监管方非营利组织ICANN从Verisign那里获得2000万美元作为续签合同的回报。Verisign在过去20年里一直运营着 .com注册中心。

当然，由于域名注册商会处于不同原因设定零售价格，一些注册服务商会通过提供特殊交易和优惠券代码来降低域名注册、续订和转让的价格。因此，很难预测域名注册商打算如何将批发价格涨幅转嫁给客户。

在这里，站长之家建议站长们如果有批量注册/续费的需求，最好在9月1日涨价之前办理，这样可以节省一些成本。