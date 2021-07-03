2021年7月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“下列哪个成语是形容夫妻情深的?”这个还是比较好选择的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

下列哪个成语是形容夫妻情深的 7月3日支付宝蚂蚁庄园今日答案

今天问题：下列哪个成语是形容夫妻情深的

A、鹣鲽情深

B、舐犊情深

正确答案:鹣鲽情深

鹣鲽情深是一个汉语词汇，读音为jiān dié qíng shēn，比喻人与人之间的感情的深厚，特别是夫妻之间的感情、恩爱。近义词为伉俪情深、 鸾凤和鸣、 鸳鸯双飞等。

“鹣”字，是我国传说中的鸟类 ，生于南方（一说在西方），每只鸟只有一眼一翅，因此要联合另一只鸟才得飞行，白居易《长恨歌》里说的“在天愿为比翼鸟”，就是指这种动物。 从意思上说，好像“鹣鲽情深”或“鰜鲽情深”都可以通，前者是“像比翼鸟与比目鱼那样相依相偎”，后者则是“像比目鱼那样相依相偎”。但是“鹣鲽”比“鳒鲽”使用得更多。通过程序版《四库全书》检索发现，“鹣鲽”连用的达35条，而“鳒鲽”连用的只有两条。

“鲽”字，是比目鱼的古称，我国文献很早就有比目鱼的记录，春秋时代管仲所作的《管子》一书中便有记载，说古之王者将行“封禅”（祭告天地的大典）之时，东海有人进贡比目鱼。

宋王安石 《韩持国从富并州辟》诗:“惟子予所向，嗜好比鹣鲽。” 清 陈裴之 《香畹楼忆语》:“薰莸合器，臭味差池;鹣鲽同羣，蹉跎不狎。” 清 龚自珍 《与吴虹生书》:“ 孔与尊府亲戚，一也;与弟有鹣鲽之好，孔所深知，二也。”