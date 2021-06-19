库克首次回应iPhone13：会比iPhone12更好 解决人们更多问题

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库克首次回应iPhone13：会比iPhone12更好 解决人们更多问题

2021-06-19 15:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:苹果iPhone12发布之后，很多网友认为变化不大，并调侃表示“还是等十三香（iPhone13）”。那么iPhone13变现回比iPhone12优秀多少呢?

日前，在法国巴黎举行的2021Vivatech 大会上，苹果CEO库克表示，iPhone13比iPhone12更好，帮助人们解决更多问题。他说，苹果就是为了丰富人们的生活而去打造最佳产品，他们只做少数事情，iPhone只是这其中之一。

库克，苹果CEO

在峰会上，库克还表示，未来新iPhone的生产不再消耗地球资源，将依靠可再生资源制造。他说道，苹果公司目前已经是碳中和企业，并且在几年前就已经做到了这一点。现在要做的是进一步拓展人们对碳中和的理解，并希望在2030年前实现从供应端到用户端的整条链的碳中和化。

为了实现该愿景，苹果未来将使用100%的可再生资源，并且现在也在影响供应商完全使用可再生资源。令人欣慰的是，如今已经有超过一百家供应商承诺这么做，这就像在池塘里激起的一片涟漪，影响将会越来越大。

另外，当主持人提到GAFA（谷歌苹果脸书亚马逊）时，库克说他不喜欢这个说法，四家公司各有不同，应该被区别看待。他说苹果在制造软件和硬件，而且只做最好，不做最多。

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