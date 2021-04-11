2021年4月11日，今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于松花蛋的，问题是“有些皮蛋上有松枝样的花纹还能放心食用吗?”这个问题其实还是比较好理解的，很多人都见过皮蛋上面有这个花纹，所以已经是见怪不怪了，是可以吃的。

有些皮蛋上有松枝样的花纹还能放心食用吗 4月11日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：有些皮蛋上有松枝样的花纹，还能放心食用吗?

A、能，这是正常现象

B、不能，可能不干净

正确答案:能，这是正常现象

解析:皮蛋，由于表层有松枝样美丽的花纹，又被大家称为“松花蛋”。蛋皮上松花形成的原理，主要是蛋白中的镁离子和蛋清中蛋白质在碱性条件下产生的降解产物结合形成的晶体。所以皮蛋上的松枝样的花纹是属于正常现象，腌制时间是影响皮蛋颜色变化的重要因素。比如鸡蛋松花蛋等，腌制时间越长，其花纹和颜色就会越深。

皮蛋在明代称为“混沌子”。方以智《物理小识》:“池州出变蛋，以五种树灰盐之，大约以荞麦谷灰则黄白杂揉，加炉炭石灰，则绿而坚韧。”根据《益阳县志》记载，皮蛋于明朝初年在湖南省益阳县在一个偶然的机会下发现。当时有一家人所养的鸭在家里的一个石灰卤里下蛋，这些蛋在两个月后被发现，剥皮而看，蛋白蛋黄皆已凝固。当地制做皮蛋的蛋行有:张益顺、苏楚江、陈福星、张兴发、尹星福等。

皮蛋的制作方法之一是用轻碱的化学物质混合石灰泥和米糠包裹在鸭蛋外面放在阴凉处三个月以上，米糠作用是分隔每颗皮蛋。储存一段时间后，鸭蛋内部产生变化，蛋清凝结为胶冻状、变成半透明黑色，上面有许多淡黄色花纹，极似松树针状叶，故又名松花蛋。蛋黄溏化，稀软金黄。使用时不必再烹调，中医认为皮蛋性寒，最好加些食醋和姜末。