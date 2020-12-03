微众银行公布蛋壳公寓租金贷偿还方案 免息延至2023年底

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:昨日晚间，微众银行公布蛋壳公寓租金贷偿还方案称，所有受蛋壳公寓事件影响的客户，经客户提出及我行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在2023年12月31日之前，不扣款、不计息，不影响信用记录。前期已登记确认的客户，将自动适用上述规则;已登记待确认客户，我行将尽快完成确认手续;其他未登记的客户，请尽快登录“微众银行租住消费贷款”公众号，回复“信息登记”并按指引操作。

据悉，目前，微众银行与蛋壳合作，为用户提供“租金贷”业务。

此前，网传消息称，蛋壳公寓资金链断裂或将宣布破产。

对此，蛋壳公寓在微博回应称，感谢大家的关心和支持，我们没有破产，也不会跑路!请不要信谣传谣!近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。目前，公司经营活动一切正常，请大家放心!同时，公司也正在积极处理纠纷。

以下为微众银行公告全文:

致微众银行租房消费贷款客户:

2020年11月16日，我行针对蛋壳公寓事件发布公告，建议被迫搬离的我行租房消费贷款客户（以下简称“客户”）可到我行登记相关信息。截止12月1日，我行161，845名租住在蛋壳公寓的客户当中，经客户提出，我们确认完成登记的为40，077人。对该部分客户我行暂停扣款和计息，也未影响其信用记录。感谢各位客户的理解与支持!

综合目前各方信息，我行预估蛋壳公寓事件相关问题的处置可能将持续较长时间，为进一步维护我行客户合法权益，现公告如下:

一、所有受蛋壳公寓事件影响的我行客户，经客户提出及我行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在2023年12月31日之前，我行不扣款、不计息，不影响信用记录。前期已登记确认的客户，将自动适用上述规则;已登记待确认客户，我行将尽快完成确认手续;其他未登记的客户，请尽快登录“微众银行租住消费贷款”公众号，回复“信息登记”并按指引操作。

二、我行仍会积极跟进蛋壳公寓事件的后续进展，寻求蛋壳公寓所欠客户债务的解决方案，最大化减少我行客户损失。如至2023年12月31日蛋壳公寓事件仍未解决，我行将视情况公布新的客户权益保护方案。

三、针对近期失实和歪曲报道，我行澄清如下:

1、认为我行应该免除全部客户贷款。依据《商业银行法》《贷款通则》等相关法律法规的规定，我行作为商业银行无权豁免贷款，但我行会尽全力保护客户合法权益。

2、认为我行以“版本升级”为由修改了电子合同，删除了如果租客提前退租，由蛋壳公寓将剩余租金款直接返还给微众银行的条款。前述报道与事实严重不符，实际情况是我行依据之前客户退租实际操作流程，将上述条款增加到新版合同（V2.7及以上版本）中，并没有改变客户的任何权利义务和债权债务关系。客户如有疑问，可致电我行查询详细情况。

3、自蛋壳公寓事件发生后，我行始终积极促成各方对蛋壳公寓进行救助，从未拒绝过任何一个可行的救助或重组方案，并且愿意尽全力给予最大支持。目前，种种方案均未成功，我行仍会继续推动对蛋壳公寓的救助和重组方案。

感谢社会各界对我行业务的关注与指导，我行会继续研究进一步保护我行客户权益的可行措施，如有进一步消息，将及时公布。

由于近期我行客户咨询较多，可能存在接通客服等待时间较长的情况，对此我行深表歉意，客户可通过关注“微众银行租住消费贷款”公众号或致电客户服务热线95384继续与我行联系。