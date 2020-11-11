天猫双11全球狂欢季实时成交额已突破4674亿元

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天猫双11全球狂欢季实时成交额已突破4674亿元

2020-11-11 20:22 · 稿源：站长之家

数据显示，截至 11 月 11 日 20 时， 2020 年天猫双 11 全球狂欢季实时成交额突破 4674 亿元。在 11 月 1 日至 11 日 0 点 30 分， 2020 年天猫双 11 全球狂欢季实时成交额突破 3723 亿。


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