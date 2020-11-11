天猫双11全球狂欢季实时成交额已突破4674亿元

今年的双十一已经来了,每年都有大量的人剁手,也有大量的人退款。那么今年天猫双十一期间购买的商铺不想要,要退款怎么办呢?在哪里退款呢?在此,大连华讯投资整理了一套今年天猫双十一退款的具体流程步骤。 第一,双11活动期间交易行为集中爆发,为确保大部分消费者在天猫平台获得稳定的交易体验,在11月11日00:00:00至11月11日23:59:59期间,消费者“已买到的宝贝”页面中未发货订单的申请退款功能暂时关闭,该功能将于11月12日00:00:00?