支付宝理财平台首次发布两大榜单 精选消费、医疗、科技板块年度爆品

记者获悉，支付宝818理财节将发布牛基榜和稳健榜两大金榜，包含消费、医疗、科技等板块的6支爆款权益类基金和9支绩优稳健理财产品。这也是支付宝金选专区首次发布金榜。此外，中欧基金的明星基金经理葛兰的新基金产品也已第一时间登上支付宝。

据悉，牛基榜单上包含两支新发基金，一支是中欧基金的明星基金经理葛兰管理的中欧阿尔法混合C，“818理财节”期间在支付宝理财平台首发，售卖页面显示目前已有超100万人购买。另一支是鹏华推出的鹏华年年红一年持有期债券A，在支付宝理财平台独家新发，基金经理刘涛连年蝉联同类业绩第一。

8月17日当天，在售卖阶段，“医药女神”葛兰在支付宝理财直播平台开启不间断5小时直播，帮投资者分析医疗、科技、消费板块的投资机会，全方位拥抱互联网模式做新发。

在一份流传的“818理财节”金榜的爆款清单中，牛基榜上还包括兴全趋势投资混合LOF、信达澳银新能源产业股票等，其中前者收益在过去15年达到20倍，后者为近2年科技版块业绩第一。

除了牛基榜，理财节还推出了稳健榜，满足中低风险偏好的投资者，记者关注到，国寿嘉年远见1期在稳健榜榜首，产品成立以来年化增长达到5%。

今年以来，支付宝理财平台在产品、服务、科技三大版块进行了升级迭代，理财就上支付宝正在成为更多用户的选择。