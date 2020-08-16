​小米透明电视断货 京东38件已抢光

据小米京东自营旗舰店显示，小米透明电视已预订38件，现已无法预订，付尾款后预计45天到货，仅部分区域有货。小米商城则同样无法预订，显示“已抢光”。据悉，小米透明电视于8月11日发布，是世界第一台量产的透明电视，售价49999元。
据小米京东自营旗舰店显示，小米透明电视已预订38件，现已无法预订，付尾款后预计45天到货，仅部分区域有货。小米商城则同样无法预订，显示“已抢光”。据悉，小米透明电视于8月11日发布，是世界第一台量产的透明电视，售价49999元。
8 月 11 日晚间，小米举行小米 10 周年演讲并发布小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版、小米大师 OLED 透明电视等多款新品。其中令人更难忘的是小米发布的透明电视，这是全球第一台量产透明电视，屏幕真正实现了全透明观感。以下是小米透明电视原理介绍。
8 月 11 日，雷军在小米十周年公开演讲活动中，发布了全球首款量产透明电视。这款透明电视，去除了传统电视背板，屏幕近乎消失，就是一块透明的玻璃。
8月11日晚，业界首款可量产的透明电视、小米电视大师系列8月11日晚，业界首款可量产的透明电视、小米电视大师系列超大杯——小米透明电视正式发布，售价49999元。超大杯——小米透明电视正式发布，售价49999元。这台近5万元的电视于8月11日晚间在京东开启预售，京东显示小米透明电视预售
在今日晚间小米十周年发布会上，小米带来了第三个“超大杯”小米透明电视。配置方面，小米透明电视采用透明OLED屏幕，尺寸 55 英寸，5.7mm超薄设计。其配备10. 7 亿原色屏幕，支持DCI-P3 93%广色域，120Hz刷新率，支持MEMC运动补偿，并采用MTK9650 定制电视芯片。价格方面，售价 49999 元。
昨晚的十周年演讲发布会上，小米带来三款“超大杯”，除了小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版，还有全球首款量产的透明OLED电视——小米透明电视，售价49999元。规
8月11日晚，小米带来了一款超大杯产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！当晚21:30开启预售，1000元订金，8月16日10点全渠道首卖。目前小米京东自营旗舰店显示，已
8月11日晚，小米带来了一款重磅产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元。小米透明电视是小米电视大师系列的第二款产品，采用一块55英寸LG透明OLED屏幕，5.7mm超薄设计
8月11日晚，小米带来了一款重磅产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！小米透明电视是小米电视大师系列的第二款产品，定位顶级旗舰。雷军表示，小米不仅拿下了中国
8 月 11 日，雷军在小米十周年公开演讲活动中，发布了全球首款量产透明电视。据介绍，这款电视搭载的是 55 英寸透明OLED屏幕，外观就像玻璃一样通透。
近日，小米 10 周年雷军直播演讲，引发粉丝重重围观，雷军全程讲话中多次贡献“金句”，表示“小米是家小公司”，承认格力的赌约“小米输了”等，幽默风趣、自嘲自谦的演讲引来现场媒体大咖的高度赞扬。当晚京东直播间的弹幕中更有不少用户表示被雷军圈粉！当晚的演讲现场，雷军公布了小米专为 10 周年打造的新品——全球首款量产小米透明电视、小米 10 至尊纪念版手机、红米K30 至尊纪念版手机等多款高端产品惊艳亮相。作为小米新
49999元，没错这是一台打着小米Logo品牌的电视。在本周的十周年演讲中，雷军带来了这款小米史上最贵、也可以说惊艳程度堪称巅峰的“超大杯”产品小米透明电视。缘何大胆地做这种尝
【TechWeb】8月11日，小米10周年发布会暨小米公司创始人雷军公开演讲成功举行，现场发布了多款10周年高端新品。其中，小米透明电视作为小米电视大师系列第二款超高端产品，凭借令人惊艳叫绝的神奇形态，成为全场焦点。据悉，小米透明电视为全球首款量产透明电视，显示部分采用了一整块透明形态OLED自发光屏幕，让科幻电影中才能看到的未来屏幕走进了现实，画面宛若悬浮空中。小米透明电视售价49999元，将于8月11日晚 9:30开启订金?
凤凰网科技讯 8月11日消息，雷军在小米十周年公开演讲上发布了全球首款量产透明电视。该款电视配备了55英寸、宽5.7mm的透明OLED屏幕，拥有DCI-P3 93%的广色域和120Hz的高刷新率。此外，该款电视拥有MTK 9650定制电视芯片，支持杜比全景声，将在8月16日正式开售，即日起可在线上预定。
8月7日消息，小米集团公关部总经理徐洁云表示，几个媒体朋友实在太小看小米电视超大杯了，那个惊艳不是套话，是真惊艳。目前关于小米电视大师系列超大杯的细节官方尚未透露，从徐洁云的话中看
8月11日讯，小米10周年发布会暨小米公司创始人雷军公开演讲成功举行，现场发布了多款10周年高端新品。其中，小米透明电视作为小米电视大师系列第二款超高端产品，凭借令人惊艳叫绝的神奇形态，成为全场焦点。据悉，小米透明电视为全球首款量产透明电视，显示部分采用了一整块透明形态OLED自发光屏幕，让科幻电影中才能看到的未来屏幕走进了现实，画面宛若悬浮空中。小米透明电视售价49999元，将于8月11日晚 9：30开启订金预售，8月
小米电视国内销量一骑绝尘，Redmi如今也拍马赶上，跻身销量前十了。今日，小米公司Redmi电视运营总监林发强晒出了2020年第31周整体电视线上零售量排名，Redmi电视首次杀入前十。随后@小米
DoNews 8月11日消息（记者 刘文轩）小米CEO雷军今晚进行了小米10周年演讲，演讲过后，雷军正式宣布推出小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念版在外观上分为陶瓷黑、亮银版和可以看到电路效果的透明版。小米10至尊纪念版带来120Hz流速屏，也是小米首款真10亿色（10bit）屏幕的手机，除此之外，还支持前后感光，带来更精准的自动亮度。配备立体声双扬声器，带来极致的影音体验 。其它配置方面，小米10至尊纪念版搭载高通骁龙865处理器、
8月11日晚19点30分，雷军的小米成立10周年演讲暨新品发布活动将隆重召开，目前，官方已经预告了小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版以及第二款小米电视大师系列等“超大杯”产品。
8月7日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军宣布，小米电视大师系列第二款即将于8月11日登场。雷军介绍，小米电视大师系列第二款是“超大杯”，定位要比小米大师系列第一款更
在本月中旬召开的发布会上，小米电视棒正式发布。而援引外媒 91Mobile 报道，这款电视棒即将于 8 月 5 日登陆印度市场。和亚马逊的 Fire TV Stick 类似，新款小米电视棒是一款便携式的流媒体设备，可通过 HDMI 端口和电视连接，播放 Netflix、Amazon Prime 和 Disney Hotstar+ 的资源。
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近日，微软为 Windows 10 平台引入了一项激动人心的改进--支持 Android 应用程序。在最初仅面向 Windows Insider 成员开放之后，现在微软终于面向..
【北京尾号5个8手机靓号拍出225万】据媒体报道， 8 月 16 日上午，北京朝阳法院通过司法网拍平台拍出一个尾号为“88888”的手机号码，该号码来自中..
8 月 15 日，英国媒体EveningStandard报道称，英伟达与ARM谈判已经进入独家谈判期，有望在今年夏末完成对ARM的收购。..
近日才官宣品牌升级的Zepp，今天在微博再度为 8 月 18 日的Zepp E新品发布作预热。从官方发布的海报可以看出，新品或将聚焦健康管理功能，鼓励用户..
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8 月 11 日，痘博士东莞东城世博店施援手，接力痘博士祛痘公益中国万里行活动，展开跨越百里的帮扶，为广东食品药品职业学院贫困大学生杨萍萍全额..
8 月 11 日，北京市丰台区私营个体协会东铁匠营分会举行成立大会，痘博士科技有限公司成为副会长单位，痘博士首席运营官谢光辉当选为副会长。 出席..
2020 年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年。 8 月 15 日，由中央广播电视总台出品、总台影视剧纪录片中心摄制，总台中国电视剧制作中心有..
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8 月 16 日小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微信公众号发出全员信。时逢小米手机九周年以及MIUI十周年的生日，对外公布了关于小米公司下一个十年..
楼仲平 14 岁辍学，至今不会提笔写字，但几乎阅遍西方经济学和管理学名著。他看书有个习惯，如果觉得特别重要的内容画三个圈，次重要画两个圈，重..
8 月 16 日 10 时，广东省和深圳市举行疫情防控新闻发布会，通报 8 月 14 日起发生的疫情情况及广东省采取的紧急应对措施。广东省市场监管局局长表..
今日，雷军发布内部信称，今日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，将宣布几件大事：小米的核心战略将升级为“手机 X AIo..
从2010年成立至今，小米公司已经走过10年。8月11日晚，雷军以"一往无前"为主题进行小米十周年公开演讲，演讲中创立十年来的小米进行了总结，并对下..
今日，雷军在微信公众号发布了对小米同学的全员信，并表示：8月16日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，关于小米新十年我想..