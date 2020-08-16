​小米透明电视断货 京东38件已抢光

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​小米透明电视断货 京东38件已抢光

2020-08-16 15:21 · 稿源：站长之家

据小米京东自营旗舰店显示，小米透明电视已预订38件，现已无法预订，付尾款后预计45天到货，仅部分区域有货。小米商城则同样无法预订，显示“已抢光”。据悉，小米透明电视于8月11日发布，是世界第一台量产的透明电视，售价49999元。

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