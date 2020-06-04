李佳琦所属公司成立新媒体科技公司 注册资本100万元

据新修订的《商标审查及审理标准》中给出的声音商标定义，声音商标，又称听觉商标或者音响商标，是指以声响、乐曲或歌曲以及其组合为要素所构成的，用以区分商品或服务的来源、依靠听觉而感知的声音类标示。根据《商标审查标准》第六部分声音商标的审查的相关规定，声音商标可分为三类：音乐性质声音商标、非音乐性质声音商标以及兼有音乐性质与非音乐性质的声音商标。对于不同种类的声音商标，商标局要求商标申请人提交的注册文件