李佳琦所属公司成立新媒体科技公司 注册资本100万元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 李佳琦最新资讯 > 正文

李佳琦所属公司成立新媒体科技公司 注册资本100万元

2020-06-04 10:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：天眼查数据显示，李佳琦所属公司美腕(上海)网络科技有限公司于 5 月 29 日成立了美腕(上海)新媒体科技有限公司。数据显示，该公司注册资本为 100 万元，法定代表人为戚振波，由美腕(上海)网络科技有限公司00%持股。

79473F1CA5DE35C88AA736909A891D328AE5BB7E_w899_h918.png

公司经营范围包括网络文化经营;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广告发布;影视策划;计算机系统服务等。

今年 5 月初，美腕科技与新文化达成战略合作协议，帮助其开拓线上MCN带货模式。

网友热搜:

李佳琦彩妆师李佳琦家庭背景我是大美人李佳琦李佳琦李佳琦视频直播全集李佳琦淘宝直播间李佳琦在哪直播李佳琦百度百科李佳琦视频李佳琦直播平台
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM