李佳琦所属公司成立新媒体科技公司 注册资本100万元

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：天眼查数据显示，李佳琦所属公司美腕(上海)网络科技有限公司于 5 月 29 日成立了美腕(上海)新媒体科技有限公司。数据显示，该公司注册资本为 100 万元，法定代表人为戚振波，由美腕(上海)网络科技有限公司00%持股。
公司经营范围包括网络文化经营;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广告发布;影视策划;计算机系统服务等。
站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：天眼查数据显示，李佳琦所属公司美腕(上海)网络科技有限公司于 5 月 29 日成立了美腕(上海)新媒体科技有限公司。数据显示，该公司注册资本为 100 万元，法定代表人为戚振波，由美腕(上海)网络科技有限公司00%持股。
公司经营范围包括网络文化经营;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广告发布;影视策划;计算机系统服务等。
5 月 6 日，李佳琦在直播中宣布“小助理”成为公司合伙人，不会再出现在直播间，而是成为公司的合伙人，换言之则成为公司高层管理，这在当时也引发热议，不少网友表示不舍。
据天眼查数据显示，由著名直播带货主播李佳琦持股49%的上海妆佳电子商务有限公司，近期新增数百条商标信息。其中之一为 4 月 7 日，申请注册的声音商标“oh my god，买它买它!”。此外，该公司还有数百条“奈娃一家”“奈娃家族”“Never's family”“小狗奈娃”等商标等待实质审查。据了解，奈娃为李佳琦的宠物狗。
5 月 6 日晚，小助理宣布退出直播间转型幕后。虽然双方表示是友好的工作变动，但李佳琦团队疑似被整体挖走的传闻仍然甚嚣尘上。随后 18 日晚，“李佳琦小助理微博改名付鹏”的话题冲上微博热搜第二，简介也改成“美one签约达人”。
5月18日晚上，网友们发现李佳琦小助理微博改名付鹏，对于他突然改名的原因不少网友都在讨论，付鹏为什么会突然改名，不再使用“李佳琦小助理”的名字呢，对于这一疑问付鹏自己也作出了回应。
而在不久前，她连“李佳琪”和“李佳琦”都分不清，看直播也只是为了看个热闹。但自从加了李佳琦的粉丝群之后，她像中毒了似的，也开始在直播间疯狂剁手了。
李佳琦在直播过程中，夹在虞书欣与刘雨昕中间的李佳琦叫错虞书欣名字，而李佳琦甚至没有立刻反应过来自己的错误，虞书欣则机智回应：「没关系，许佳琪。」
近日，上海妆佳电子商务有限公司，新增数百条商标信息，除了此前的“oh my god，买它买它!”声音商标，该公司还有数百条“奈娃一家”“奈娃家族”“Never's family”“小狗奈娃”等商标等待实质审查。据悉，奈娃为李佳琦的宠物狗。
在5月6日，李佳琦宣布小助理付鹏成为公司合伙人，不会再出现在直播间后，6月1日儿童节晚上，付鹏意外的再次出现在李佳琦的直播间内，当天还是李佳琦爱犬never的生日。
根据企查查数据显示，李佳琦申请ohmygod买它声音商标，原来是上海妆佳电子商务有限公司申请注册声音商标“oh my god，买它买它!”而李佳琦正是该公司第二大股东，持股比例49%。李佳琦申请ohmygod买它声音商标在这个申请商标信息上显示，4 月 7 日，上海妆佳电子商务有限公司申请注册声音商标“oh my god，买它买它!”，目前状态为等待审查。上海妆佳电子商务有限公司成立于 2019 年 3 月，法定代表人为戚振波。大股东为美腕(上海)?
4 月 7 日，上海妆佳电子商务有限公司申请注册声音商标“oh my god，买它买它!”，目前状态为等待审查。上海妆佳电子商务有限公司成立于 2019 年 3 月，法定代表人为戚振波。大股东为美腕(上海)网络科技有限公司持股比例51%。李佳琦为第二大股东，持股比例49%，位列最终受益人。
企查查信息显示， 4 月 7 日，上海妆佳电子商务有限公司申请注册声音商标“oh my god，买它买它！”，目前状态为等待审查。上海妆佳电子商务有限公司成立于 2019 年 3 月，法定代表人为戚振波。大股东为美腕（上海）网络科技有限公司，持股比例51%。李佳琦为第二大股东，持股比例49%，位列最终受益人。
5 月 25 日，李佳琦又因为直播口误上热搜了。当晚《青春有你2》两位人气选手虞书欣和刘雨欣现身直播间，在聊天中，李佳琦将虞书欣错喊成“刘雨昕”。
据新修订的《商标审查及审理标准》中给出的声音商标定义，声音商标，又称听觉商标或者音响商标，是指以声响、乐曲或歌曲以及其组合为要素所构成的，用以区分商品或服务的来源、依靠听觉而感知的声音类标示。根据《商标审查标准》第六部分声音商标的审查的相关规定，声音商标可分为三类：音乐性质声音商标、非音乐性质声音商标以及兼有音乐性质与非音乐性质的声音商标。对于不同种类的声音商标，商标局要求商标申请人提交的注册文件
昨日李佳琦在微博晒出一张自己和许光汉的合影并且配文：「逛街偶遇许光汉~」李佳琦和许光汉都衣着正式在美妆专柜合影，有不少网友怀疑这是否真的偶遇。
淘宝知名主播李佳琦申请注册口头禅声音商标成为大家关注焦点，对于李佳琦申请ohmygod买它声音商标，李佳琦方面回应称系保护性注册，避免某些卖家恶意使用，误导消费者。
网红经济渐具马太效应，甚至连知名网红的宠物都红的出圈，还被注册为商标。
据企查查数据显示，4 月 7 日，上海妆佳电子商务有限公司已经申请注册声音商标「Oh my god，买它买它！」，目前状态为等待审查。
前几天，李佳琦在直播时宣布一直陪伴自己的小助理付鹏将退居幕后，转而成为合伙人。李佳琦还调侃称，自己要从“小助理”改口称“付总”。此外，李佳琦还表示虽然付鹏转为幕后，但大家并不是完全见不到二人一起卖货，在某些特殊日子付鹏还是会来直播间的。
“跟着屏幕里的李佳琦一起对吃，那种感觉很奇妙，就像他在陪我吃晚饭一样。”只过了 9 分钟就收到在直播间下单的麦当劳汉堡套餐的李先生表示。
天眼查数据显示，5月29日，美腕（上海）新媒体科技有限公司成立，该公司注册资本100万人民币，法定代表人为戚振波，公司经营范围包括网络文化经营；互联网信息服务；广播电视节目制作经营等，由李佳琦所属的美腕（上海）网络科技有限公司100%持股。