盖茨答白岩松提问：挣钱更难还是花钱更难

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:据央视新闻报道，11 月 20 日至 21 日，比尔·盖茨再次来到北京并接受了央视记者白岩松的独家专访。采访期间，白岩松向盖茨提问了几个广大网友颇为感兴趣的问题，其中一个就是关于以盖茨的经历来说，是挣钱更难还是花钱更难。



对此，盖茨回答表示，这是一个很棒的问题。如果你会对自己带来的营销有很高的标准，那么慈善花钱是一件很难的事。慈善的功能是解决市场经济无法解决的一些问题。在没有利润空间的情况下，没有公司有动力去解决这个问题，这时候慈善就可以发挥作用了。比如消除疟疾等等，慈善可以鼓励科学家在这块领域投入更多的精力，弥补市场经济的失效的区域。

此外，比尔盖茨还谈及了中美关系，他认为美中关系是世界上最重要的关系。十分希望中美建立共同目标来应对全球挑战。如果两国把资源花在相互较劲上，那么一些全球问题的进展就会变得缓慢。

对此，有网友表示，慈善花钱难的前提是要像盖茨这么有钱，毕竟他拥有这有1100 亿美元财富，可是全球首富。据悉，自 1994 年以来，他已经向比尔和梅琳达·盖茨基金会捐赠了 350 多亿美元。最近盖茨还公开表示：“我已经缴纳了 100 多亿美元的税款。我交的税比任何人都多，但我很乐意继续交。”