“扫一扫”分享到微信

见闻

盖茨答白岩松提问：挣钱更难还是花钱更难

2019-11-22 11:04 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

比尔盖茨 微软

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:据央视新闻报道，11 月 20 日至 21 日，比尔·盖茨再次来到北京并接受了央视记者白岩松的独家专访。采访期间，白岩松向盖茨提问了几个广大网友颇为感兴趣的问题，其中一个就是关于以盖茨的经历来说，是挣钱更难还是花钱更难。

对此，盖茨回答表示，这是一个很棒的问题。如果你会对自己带来的营销有很高的标准，那么慈善花钱是一件很难的事。慈善的功能是解决市场经济无法解决的一些问题。在没有利润空间的情况下，没有公司有动力去解决这个问题，这时候慈善就可以发挥作用了。比如消除疟疾等等，慈善可以鼓励科学家在这块领域投入更多的精力，弥补市场经济的失效的区域。

此外，比尔盖茨还谈及了中美关系，他认为美中关系是世界上最重要的关系。十分希望中美建立共同目标来应对全球挑战。如果两国把资源花在相互较劲上，那么一些全球问题的进展就会变得缓慢。

对此，有网友表示，慈善花钱难的前提是要像盖茨这么有钱，毕竟他拥有这有1100 亿美元财富，可是全球首富。据悉，自 1994 年以来，他已经向比尔和梅琳达·盖茨基金会捐赠了 350 多亿美元。最近盖茨还公开表示：“我已经缴纳了 100 多亿美元的税款。我交的税比任何人都多，但我很乐意继续交。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

王思聪 王思聪被限制消费 普思投资

王思聪再被限制消费后 房产汽车存款被查封

· 王思聪 王思聪被限制消费 普思投资
区块链 区块链市场 区块链投资

报告：到2025年，全球区块链市场有望增长至 250 亿美元

· 区块链 区块链市场 区块链投资
嘉楠科技 区块链 嘉楠科技上市

嘉楠科技正式在纳斯达克上市 成全球区块链第一股

· 嘉楠科技 区块链 嘉楠科技上市
币安 赵长鹏 币安何一

币安回应“上海办公室遭突击检查关闭”：没有固定办公室

· 币安 赵长鹏 币安何一
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
查看更多
﻿

编辑推荐

盖茨答白岩松提问：挣钱更难还是花钱更难

[见闻]· 11月22日

王思聪再被限制消费后 房产汽车存款被查封

[见闻]· 11月22日

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

[趣咖]· 11月22日

嘉楠科技正式在纳斯达克上市 成全球区块链第一股

[见闻]· 11月22日

国家邮政局：双十一快件妥投97.5% 业务量达23.09亿件

[数说]· 11月22日

币安回应上海办公室遭突击检查关闭：没有固定办公室

[见闻]· 11月22日

创业加速器YC撤出中国 陆奇团队启用新品牌“奇绩创坛”

[见闻]· 11月22日

微软：经美国商务部批准 已获得向华为出口软件许可

[见闻]· 11月22日