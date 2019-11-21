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外媒：扎克伯格上个月曾和特朗普秘密共进晚餐

2019-11-21 16:49 稿源：站长之家  0条评论
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Facebook 扎克伯格

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:Facebook首席执行官扎克伯格在上个月曾前往国会山，出席了加密货币项目 Libra 的听证会。事实上上，当时小扎还和共进了秘密晚宴。

NBC News报道，当时扎克伯格还带着Facebook董事会成员彼得·蒂尔和特朗普在白宫共进晚餐，而该次会面当时并未披露。

Facebook发言人在一份声明中表示，作为一家美国大公司的首席执行官，马克接受了总统和第一夫人在白宫共进晚餐的邀请，这很正常。而到目前为止，还没有迹象表明为什么这次会面是秘密进行的。

当时，特朗普在社交网站上发布了一张和扎克伯格握手的照片，并表示很搞笑与扎克伯格见面。

9 月份，扎克伯格还在椭圆形办公室公开会见了特朗普，最后一天，他参观了苹果公司在德克萨斯州建造苹果专业版的工厂。

值得一提的是， 11 月 20 日，特朗普还同苹果公司CEO一道参观了德克萨斯州的苹果制造工厂。参观结束之后，特朗普表示：“我希望看到苹果在美国打造生产工厂，这就是正在发生的事情。”他还称：库克是他非常尊重的人。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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