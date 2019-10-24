李国庆向当当团队小股东喊话：俞渝夺利我绝不退让

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息：今日晚间，李国庆向当当小股东致信称，自己摔杯子传播完全没有公关公司操作，是真实气愤的表达。俞渝女士恼羞成怒，这回不是她病态复发，而是精心设计，因为谈到分居21个月，彻底打破她拖延离婚案判决的计划。

此外，李国庆还表示：“作为老婆夺权，我可以退让，但作为老婆夺利，那就不是一家人了，我绝不退让。”此次俞渝以感情未破裂为由不同意离婚，目的是要拖延时间转移公司资产，因此已向法庭申请保全俞渝在北京当当科文电子商务有限公司的股份。

最后，李国庆强调，自己和俞渝女士不一样，对团队的股权没有觊觎。

此前，李国庆称，自己已与俞渝从去年 1 月 15 日分居至今已经 21 个月， 7 月底已向法院递交起诉状和俞渝离婚， 10 月 17 日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。李国庆表示，境外公司股权已经被俞渝套走了大头，但境内公司股权这一次，将撕破脸对抗到底。

以下为李国庆微博原文：

当当团队小股东：

我摔杯子传播完全没有公关公司操作，是真实气愤的表达。

俞渝女士恼羞成怒，这回不是她病态复发，而是精心设计，因为我谈到分居 21 个月，彻底打破她拖延离婚案判决的计划，而对我个人泼墨来干扰离婚案平分股权。

我想告诉你们的是，作为老婆夺权，我可以退让，但作为老婆夺利，那就不是一家人了，我绝不退让。

此次俞渝以感情未破裂为由不同意离婚，目的是要拖延时间转移公司资产，她此举将极大损害我们股东的权益，因此我已向法庭申请保全俞渝在北京当当科文电子商务有限公司的股份。

在此我强调几点：

1.此次离婚诉讼是为我和团队小股东的财产安全，我和俞渝女士不一样，我对团队的股权没有觊觎。

2.我赞成公司融资、并购或上市，前提是我和团队小股东的权益不被侵夺。

4，我打回股权比例，才能促使俞渝分红、融资、上市及改善治理结构。

4，我看好当当，没有资方进入的情况下，团队股东中若有人想出售股份，我愿意提供有竞争力的出价。请小股东不要被实际控制人以工作岗位威胁而原价收购。

5，我反对俞渝安排公司利润购买办公楼

6，我多次呼吁公司分红，公司连续 5 年盈利，去年利润 5 亿多。我也需要现金买住房，我相信小股东更需要分红还当初参与私有化的借款。

请当当小股东互相转告!

当当网创始人，早晚读书总编李国庆