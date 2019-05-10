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深交所：乐视网5月13日起将被暂停上市

2019-05-10 16:58 稿源：站长之家  0条评论
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乐视

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:今日，深交所发布公告称，乐视网信息技术(北京)股份有限公司因触及本所《创业板股票上市规则( 2018 年 11 月修订)》第13.1. 1 条规定的暂停上市情形，依据本所上市委员会的审核意见，本所决定自 2019 年 5 月 13 日起暂停乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票上市。

4月26日，乐视网发公告称，根据会计事务所的审计报告，乐视网 2018 年度经审计归属上市公司股东净资产为负，公司股票将自公司 2018 年年度报告披露之日起(即 2019 年 4 月 26 日开市起)停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

在今日的乐视 2018 年度业绩网上说明会上，乐视网总经理、董事、财务总监张巍表示，截止 2018 年 12 月 31 日，上市公司合并范围内流动负债和非流动负债总规模约 120 亿元，其中供应商应付欠款约 34 亿左右，上市公司面临巨大的到期债务无法偿还压力。

此外，据乐视网2018 年年报显示，去年全年乐视网营业收入为15. 58 亿元，同比减少77.83%，归属上市公司股东的净利润为-40. 96 亿元，归属上市公司股东的净资产为-30. 26 亿元。

QQ截图20190510165603.jpg

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乐视财务总监张巍： 2018 年底公司负债总规模约 120 亿元

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