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阿里1.71亿美元投资趣头条；滴滴出行APP上线“小桔租车”；微信正式开放好物推荐接口能力

2019-03-29 08:04 稿源：站长之家  0条评论
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阿里1.71亿美元投资趣头条

昨日，趣头条发布公告宣布与阿里巴巴集团旗下的阿里投资达成可转换贷款协议。依据签署的协议，阿里巴巴将向趣头条预支约1.71亿美元的可转换贷款。

据悉，该贷款将转换为趣头条的A级普通股，转换价格为每股 60 美元或每股ADS15 美元。于可转债全面转换后，趣头条将向阿里巴巴发行新股份，相当于本公司于本公布日期之股本约4.0%。可转债将产生每年3%的利息，如果转换或到期应付，将予以豁免。可转债将于三年内到期，除非先前已于该日期前按其条款偿还或转换。

公开资料显示，趣头条2018年9月14日上市，上市首日，收盘市值为46亿美元，现在市值33.54亿美元。

阿里巴巴

图片版权所属：站长之家

滴滴旗下小桔车服宣布升级业务 滴滴出行APP上线“小桔租车”

昨日，滴滴旗下小桔车服宣布原汽车运营中心、分时租赁事业部、新零售FT整合并升级为小桔租车业务，任命小桔车服副总经理杨峻为小桔租车业务总经理。同时，滴滴出行App上线“小桔租车”，在原有分时租赁业务的基础上，扩展短租服务，原滴滴共享汽车也随之升级并更名为小桔租车。

此前，杭州、宁波、西安、淄博和泉州五个城市已上线分时租赁服务，小桔租车升级上线后，将为用户提供使用周期更长的短租服务。据介绍，首个短租业务已在杭州落地，其余城市的短租服务将陆续上线。用户可以通过滴滴出行APP的“小桔租车”入口下单使用租车服务。

QQ截图20190329075432.jpg

微信正式开放好物推荐接口能力

昨日，“微信公开课”公众号发文称，微信正式开放好物推荐接口能力，用户通过小程序或公众号 H5 接入好物推荐接口能力后可以使物品有更多曝光机会，好物推荐按钮可以在订单列表、物品详情页等多个场景放置，方便用户随时将好物分享到“圈内”。

此外，用户还可为好物“代言”，用户可一键将好物分享到好物圈，还可写一段推荐语，并推荐给指定好友。

“好物圈”是微信推出的基于社交关系的好物推荐“圈子”，供用户分享喜欢的商品、书籍影音、景点等。

QQ截图20190329080350.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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