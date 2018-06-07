小米8 SE明天开卖：首发骁龙710 售价1799元起

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 7 日消息：5 月 31 日，小米在深圳举行年度旗舰发布会，除了小米8、小米 8 透明探索版之外，还带来了一款小屏旗舰小米8 SE，这款手机将于 6 月 8 日 10 点正式开卖，4GB+64GB版售价 1799 元，6GB+64GB售价 1999 元。

外观方面，小米8 SE设计上与小米 8 相似，同样采用了刘海屏设计，因为元器件较少，小米8 SE的刘海要比小米 8 小，正面的屏占比很高。机身背面左上角为竖排双摄镜头，后置指纹识别。小米8 SE有金色、深灰、亮红以及亮蓝四种配色可选。

配置方面，小米8 SE搭载了高通骁龙 710 处理器，最高6GB运行内存+64GB机身存储。正面一块5. 88 英寸三星AMOLED屏幕，分辨率为2244*1080。内置一块3120mAh容量电池，支持QC3.0 最高18W快充。拍照方面，前置 2000 万像素摄像头，后置 1200 万像素+ 500 万像素双摄镜头。价格方面，4GB+64GB版售价 1799 元，6GB+64GB售价 1999 元。