中国电信互联网套餐新春活动：免费领取300分钟通话

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 9 日消息：临近过年，电商、电信运营商相关的活动也就开始了，现在互联网套餐也来了一波活动，互联网企业与中国电信合作推出的阿里鱼卡、百度圣卡、网易白金卡、头条关心卡、头条联盟卡都可以免费领取国内通话语音。

具体活动是，以上互联网套餐都可以参与“春节 0 元语音促销”活动，可以免费领取 300 分钟国内通话，订购立即生效，激活即可使用。赠送的通话仅当月有效，不可结转至次月使用，活动截止 2018 年 2 月 28 日。

活动规则如下：

1、阿里鱼卡、百度圣卡、网易白金卡、头条关心卡、头条联盟卡均可参与“春节 0 元语音促销”活动，可免费领取 300 分钟国内通话，每个号码仅限领取一次。 2、用户 0 元订购该语音促销，含 300 分钟国内通话，订购立即生效，激活即可使用。赠送通话仅当月有效，不可结转至次月使用。 3、赠送语音通话仅限大陆地区使用，不包含括港澳台地区。 4、单次通话时长计算方法：通话时长计费单元为分钟,不足 1 分钟部分按 1 分钟计。 5、抵扣顺序：该促销内赠送 300 分钟国内语音优先级高于套餐内、套餐外语音通话。 6、生效规则：指定套餐新老用户均可订购，订购立即生效。 7、退订：次月生效。不允许变更。 8、活动日期截止至 2018 年 2 月 28 日。

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