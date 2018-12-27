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盘点2018网络流行梗：真香、skr、来了老弟上榜

2018-12-27 11:51 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:2018 年已经进入了尾声，回望这一年，发生了不少大事。除了备受关注的世界杯、中美贸易争端、长生疫苗事件之外，这一年还衍生了不少网络流行梗。比如王境泽的“真香”、吴亦凡的“skr”、锦鲤、“c位出道”以及魔咒般的“来了，老弟”。那么，这些网络流行梗都是怎么来的呢?一起来回顾一下。

1.真香警告

真香警告，这个梗来自于《变形记》主人公王境泽，初到农村家庭时他撂下的狠话称：“我王境泽就是饿死，死外面，从这跳下去，不会吃你们一点东西!”然而后面，他又端着碗边吃边感慨“真香”。于是，这个梗就被网友广泛传播，用于吐槽主动打脸。

2.skr

skr是吴亦凡在网综《中国新说唱》中带火的口头禅，后被粉丝制作为表情包，谐音“si ge”比如“热skr人了”、“你真skr小机灵鬼儿”。

3.锦鲤

锦鲤本来只是一种鱼，而后被网友看作是好运的化身，而后因杨超越、支付宝锦鲤活动等彻底炒红。“转发这个杨超越，就会有好运”成了网友祈福的口头禅。

4.c位出道

c位本来是正中心的意思，而c位出道这个词最早出自南韩娱乐圈，用来形容艺人实力很强。

5.确认过眼神

确认过眼神，这个词出自林俊杰《醉赤壁》里的一句歌词： “确认过眼神，我遇上对的人。后被网友恶搞，广为传用，“确认过眼神，是XX的人”成了大家常用的句式之一。

6.来了，老弟

而“来了，老弟”则是最近网络上流行的梗。出自抖音视频中一位东北卖烧烤的大姐。拍视频的小伙经常光顾，所以这位大姐都会说一句“来了老弟”。魔性的声音很快就火了，大姐也被做成了各种表情包被大家广为传用。

为此，不少网友调侃称：生活中没人能逃过真香定律，弹幕里没人能逃过“来了老弟”~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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