联想回应5G标准投票：请勿造谣，我们投了华为

站长之家(Chinaz.com)注：昨天晚上，关于“联想在5G标准中没有投华为”的帖子在知乎上迅速发酵。“联想在5G标准上支持高通，而不给华为投票”的传闻在网上引发众怒。

今日，联想针对以上传闻做出回应，称“联想在5G标准中没有投华为”系谣传，在该次投票表决中，联想包括旗下摩托罗拉移动，所投的均是赞成票。还列出了一份英文资料作为证据。上面显示，除联想外，包括中兴、小米、OV等也都在赞成票之列。

那么，5G标准会议投票具体情况是怎样的呢?联想说的是否是实话呢?从公开的投票表决信息显示，联想第一次把票投给了高通，第二次才投了华为。而这最终确定了未来5G长码标准使用高通的LDPC方案。也就是说联想并没有说谎，但却没有说出全部的真相。

以下是联想声明全文：

在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票(该方案由中国移动、华为等中国企业主导)，包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

我们谴责任何造谣行为，也吁请大家切勿相信谣言。对于恶意造谣者，我们保留相关法律权利，依法追究到底。

一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发而继续努力。

联想集团

2018 年 5 月 11 日