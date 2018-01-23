爱奇艺员工辞职后入职优酷，遭起诉索赔31万余元

站长之家(Chinaz.com) 1 月 23 日消息 今日，北京海淀法法院公布了一起关于爱奇艺员工辞职后入职优酷，爱奇艺以违法《不竞争协议》为由，将该员工起诉至法院并索赔 31 万余元。

爱奇艺诉称，其与被告吴某于 2010 年 5 月 26 日签订劳动合同，于 2016 年 5 月 26 日签订了无固定期限劳动合同，同时签订了《不竞争协议》，协议约定，被告从原告处离职后不得到竞争性单位工作，其中明确列明的竞争性单位包括优酷。

爱奇艺认为其原员工吴某辞职后未遵守《不竞争协议》的约定，辞职后入职其竞争单位优酷网络技术(北京)有限公司，便将吴某诉至法院，要求吴某继续履行《不竞争协议》，从竞争单位离职，并向原告支付竞业限制违约金 312000 元，返还竞业限制补偿金36806. 75 元。

爱奇艺方面认为，优酷公司与原告均为国内主要的经营互联网文化、娱乐、视听业务的企业，具有竞争关系，被告在原告公司任职期间掌握大量商业秘密，到竞争单位工作可能给原告公司造成重大经济损失，故起诉至法院。

近日，海淀法院受理了此案。