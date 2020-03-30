拼多多2020年将推出“百亿补贴2.0”版本 从腰部品牌入手

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拼多多2020年将推出“百亿补贴2.0”版本 从腰部品牌入手

2020-03-30 16:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息：据晚点LatePost报道，今年拼多多将推出“百亿补贴2.0”版本，从中腰部品牌入手，进一步扩展品牌丰富度。而在去年，拼多多百亿补贴的主要对象是高客单价的头部品牌热门商品，比如苹果、戴森等。

拼多多，购物网站 (2)

据了解，今年潮鞋是内部重点品类之一，拼多多希望孵化出一个“毒”。资料显示，毒是中国最大的球鞋专卖平台， 2019 年 4 月完成一轮融资后，毒估值已达 10 亿美元。

据悉，“百亿补贴”是拼多多于 2019 年 6 月开始推出的大促计划， 1 月 16 日，拼多多负责人表示，将在现有百亿补贴的基础上，追加 30 亿元补贴资金和现金红包。

据拼多多2019 财年第四季度财报显示，财报显示，第四季度，拼多多总营收为人民币107. 927 亿元(约合15. 503 亿美元)，市场预期109. 3 亿元，同比增长91%。截至 2019 年底，拼多多年活跃买家数达5. 852 亿，单季度净增 4890 万，较上一年同期净增1. 67 亿。 2019 年第四季度，拼多多APP平均月活用户数达4. 815 亿，单季度净增 5190 万，较上一年同期净增2. 09 亿;

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