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产权

男子告六个核桃不补脑败诉 法院：依据不足

2019-09-18 10:15 稿源：站长之家  0条评论
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果汁、饮料

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:六个核桃不补脑浙江台州椒江的张先生将超市和生产商都告上了法庭。今年 4 月，他在超市买了两箱标注“智汇养生”、“益智状元”等字样的“六个核桃”。张先生称，“六个核桃”的主要配料是水、白砂糖和核桃仁。查阅几本医药典籍后，张先生发现，核桃仁的功能主要是补肾、润肺、润肠等，并没有“补脑”、“益脑”、“健脑”等表述。于是，他将超市方和生产商养元智汇公司告上法庭，要求生产商立即停止虚假宣传行为;要求超市方和生产商退还货款，并赔偿经济损失 1000 元。

6 月份，张先生的案子在椒江区人民法院经过多次诉前调解， 7 月份，这起案子正式立案。

超市方认为，超市是原包装进货并销售的，没有对“六个核桃”产品的外包装进行加工修饰，不存在虚假宣传行为。

养元智汇公司则辩称，“六个核桃”是一种普通饮料，虽然具有一定的营养功能，但不是保健饮品。同时，罗列了三条理由：“经常用脑，多喝六个核桃”的广告语，并未明示或暗示“六个核桃”具有保健功能;“六个核桃”产品已广受消费者知晓和认可，该广告语不会对消费者是否购买产品造成实质性影响;广告语经有关部门审核，不存在虚假宣传和误导消费者行为。

法院审理认为，“经常用脑，多喝六个核桃”的广告语，已经过工商行政管理部门的认定，不违反广告法相关规定。虽然张先生查阅的资料并无明确记载核桃仁有补脑功效，但这并不意味着药典就肯定食用核桃仁不会起补脑作用。中医学界认为，人体五脏密切相关，核桃仁有补肾、润肺等功用，人食用核桃仁后，补肾益精、润肺充气，有利于滋补大脑;在营养学界，也不乏有专家认为核桃仁所含营养成分对大脑有益。张先生仅凭资料中的表述，就断定核桃仁不具备补脑、健脑功效，从而认为涉案产品存在虚假宣传，明显依据不足。

对此，椒江区人民法院公开宣判，以依据不足为由驳回张先生的诉讼请求。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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