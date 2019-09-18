男子告六个核桃不补脑败诉 法院：依据不足

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:因六个核桃不补脑，浙江台州椒江的张先生将超市和生产商都告上了法庭。今年 4 月，他在超市买了两箱标注“智汇养生”、“益智状元”等字样的“六个核桃”。张先生称，“六个核桃”的主要配料是水、白砂糖和核桃仁。查阅几本医药典籍后，张先生发现，核桃仁的功能主要是补肾、润肺、润肠等，并没有“补脑”、“益脑”、“健脑”等表述。于是，他将超市方和生产商养元智汇公司告上法庭，要求生产商立即停止虚假宣传行为;要求超市方和生产商退还货款，并赔偿经济损失 1000 元。

6 月份，张先生的案子在椒江区人民法院经过多次诉前调解， 7 月份，这起案子正式立案。

超市方认为，超市是原包装进货并销售的，没有对“六个核桃”产品的外包装进行加工修饰，不存在虚假宣传行为。

养元智汇公司则辩称，“六个核桃”是一种普通饮料，虽然具有一定的营养功能，但不是保健饮品。同时，罗列了三条理由：“经常用脑，多喝六个核桃”的广告语，并未明示或暗示“六个核桃”具有保健功能;“六个核桃”产品已广受消费者知晓和认可，该广告语不会对消费者是否购买产品造成实质性影响;广告语经有关部门审核，不存在虚假宣传和误导消费者行为。

法院审理认为，“经常用脑，多喝六个核桃”的广告语，已经过工商行政管理部门的认定，不违反广告法相关规定。虽然张先生查阅的资料并无明确记载核桃仁有补脑功效，但这并不意味着药典就肯定食用核桃仁不会起补脑作用。中医学界认为，人体五脏密切相关，核桃仁有补肾、润肺等功用，人食用核桃仁后，补肾益精、润肺充气，有利于滋补大脑;在营养学界，也不乏有专家认为核桃仁所含营养成分对大脑有益。张先生仅凭资料中的表述，就断定核桃仁不具备补脑、健脑功效，从而认为涉案产品存在虚假宣传，明显依据不足。

对此，椒江区人民法院公开宣判，以依据不足为由驳回张先生的诉讼请求。