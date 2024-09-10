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支付宝升级“芝麻证”，教师认证后可领免费会员、门票等专属权益

2024-09-10 15:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:9月10日消息，今天是我国第40个教师节。教师节期间，支付宝联合网易云音乐、WPS、夸克扫描王、北京环球影城、 Apple 、荣耀商城、厦门航空、爱奇艺等17个商家伙伴，为教师群体提供节日大礼包，包括免费会员、景区乐园门票优惠、数码3C产品优惠券、出行升舱权益、影音娱乐折扣年卡等专属福利。据了解，已有超150万教师领取了相关权益。

平台信息显示，9月1日至9月12日，凡持有效“中华人民共和国教师资格证书”的教师，打开支付宝App，搜索“教师节”或者“芝麻证”，点击相关认证指引，上传本人相关证明材料，审核通过后即可领取上述专属礼包。

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据悉，上述商家联合支付宝为教师群体提供的热门权益包括WPS3个月免费的AI会员、夸克扫描王免费季卡会员、网易云音乐免费会员礼包、厦门航空白鹭尊师卡多重礼遇、北京环球影城一日票立减75元、黄果树瀑布免费门票、Apple 高校优惠、荣耀专属优惠券和赠品等等。

据了解，面向教师等群体的身份认证，是支付宝基于芝麻信用、实名认证等数字化能力推出的“芝麻证”所提供的服务。用户授权并填写相关资料认证后，可通过分享生成名片用于展示，相当于一张个人的“电子名片”。

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此外，针对教师认证服务来说，为更大程度保障教师群体身份认证的效率与安全性，支付宝还联手浙江省教育厅，基于IIFAA分布式可信认证能力，实现浙江的教师群体以“最小化披露”原则确保按需披露最少必要信息，而权益提供方则通过对凭证验证后，为教职工提供专属权益。目前，该能力正在浙江省试点。

除了教职工和学生群体的认证服务以外，“芝麻证”相关认证服务还已被应用于副业经营、二手交易、宠物领养等多个场景，通过用户授权信息展示，助力交易或服务双方之间提升信任，从而提升服务或销售转化。

举例来说，在二手交易中，卖家在平台上发布二手商品信息，通过“芝麻证”展示可快速建立与买家之间的信任、更快促成交易。此外，在副业经营中，用户可在“芝麻证”添加个人技能、验证专业资质，让“芝麻证”助力个人的专业形象打造、帮副业经营得更好。

芝麻信用产品负责人透露，相关测试数据显示，在二手交易等场景中，“芝麻证”可助力有效提升交易转化率;同时，芝麻分越高的用户平均成交单数越高。

支付宝方面表示，未来将持续升级产品能力，并拓宽更多应用场景，让这张“电子名片”帮用户建立更立体可信的个人形象;同时，引入更多商家，通过增强与用户之前的信任，帮商家提升销售转化，争取到更多顾客。

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