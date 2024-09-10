华为三折叠Mate XT非凡大师正式发布 售价19999元起

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:华为在今日下午的发布会上正式推出了全球首款量产的三折叠手机——华为Mate XT非凡大师，起售价为19999元，将于9月20日上午10:08正式开售。这款手机以其10.2英寸的超大屏幕成为全球最大的折叠屏手机，提供了瑞红、玄黑两种配色，以及16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB三种存储版本供消费者选择。

售价方面具体为，16GB+256GB售价19999元，16GB+512GB售价21999元，16GB+1TB售价23999元。

华为Mate XT非凡大师的外观设计独具匠心，新机厚度仅3.6毫米，后置镜头采用了华为经典的星钻设计，镜头边框则有独特的岩脉纹理。在折叠技术方面，这款手机首次实现了铰链内外弯折，搭载了华为天工铰链系统，屏幕部分采用非牛顿流体材料，配备了5600mAh的全球最薄硅负极大容量电池，电池厚度仅为1.9mm。

在充电和通信方面，华为Mate XT非凡大师支持66W有线快充和50W无线快充，并具备灵犀通信、天通卫星通话功能。影像能力上，该手机搭载了50MP1/1.56" 十档可变光圈主摄，以及12MP超广角+12MP潜望长焦后置镜头，并支持多项AI图片功能，如AI消除、AI扩图和AI云增强。

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