首页 > 热点 > 关键词  > 华为最新资讯  > 正文

华为三折叠Mate XT非凡大师正式发布 售价19999元起

2024-09-10 15:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:华为在今日下午的发布会上正式推出了全球首款量产的三折叠手机——华为Mate XT非凡大师，起售价为19999元，将于9月20日上午10:08正式开售。这款手机以其10.2英寸的超大屏幕成为全球最大的折叠屏手机，提供了瑞红、玄黑两种配色，以及16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB三种存储版本供消费者选择。

售价方面具体为，16GB+256GB售价19999元，16GB+512GB售价21999元，16GB+1TB售价23999元。

华为Mate XT非凡大师的外观设计独具匠心，新机厚度仅3.6毫米，后置镜头采用了华为经典的星钻设计，镜头边框则有独特的岩脉纹理。在折叠技术方面，这款手机首次实现了铰链内外弯折，搭载了华为天工铰链系统，屏幕部分采用非牛顿流体材料，配备了5600mAh的全球最薄硅负极大容量电池，电池厚度仅为1.9mm。

在充电和通信方面，华为Mate XT非凡大师支持66W有线快充和50W无线快充，并具备灵犀通信、天通卫星通话功能。影像能力上，该手机搭载了50MP1/1.56" 十档可变光圈主摄，以及12MP超广角+12MP潜望长焦后置镜头，并支持多项AI图片功能，如AI消除、AI扩图和AI云增强。

0020sXlVgy1htin1qgv4uj60u03y27wh02.jpg

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AI回复生成器:AI辅助，快速生成个性化回复。

    AI回复生成器是一款革命性的沟通工具，旨在帮助用户创建个性化、符合上下文的回复。无论是撰写电子邮件、回应客户咨询还是生成内容，我们的AI系统确保您的信息清晰、简洁且针对您的受众量身定制。

    AI 沟通 个性化

  • Tools-AI.xyz:探索2024最佳AI应用

    Tools-ai.xyz 是一个致力于探索和分享2024年最佳AI应用的平台，它提供了一个全面的AI应用列表，这些应用覆盖了写作、图像、视频、编程、设计等多个领域。该平台由GPT-4o每天不间断更新，确保用户能够获取到最新的AI工具信息。

    AI应用 AI导航 工具推荐

  • 小红书MBTI人格测试:通过大数据分析，揭示你的MBTI人格特质。

    小红书MBTI人格测试是一个基于大数据分析的在线测试工具，它通过分析用户在小红书上的行为和内容，为用户提供个性化的MBTI人格分析。这种分析可以帮助用户更好地了解自己的性格特点、优势和潜在的发展方向。产品通过幽默风趣的语言和个性化的分析结果，增强了用户体验，同时也为用户提供了自我探索和自我提升的机会。

    MBTI 人格测试 大数据分析

  • AI Headshot Generator Free:使用AI技术，免费生成专业头像。

    AI Headshot Generator Free是一款利用人工智能技术为用户提供专业级头像生成服务的网站。用户只需上传自己的自拍照片，AI技术便能在约20分钟内自动调整光线、去除背景并增强面部特征，生成高质量的头像。这项技术特别适合需要在LinkedIn、简历或任何专业档案中展示形象的用户。产品背景信息显示，它由一家位于英格兰的公司创立，注重用户隐私。

    AI技术 头像生成 专业形象

  • Patched:自动化代码审查、文档和补丁的开源工作流自动化框架。

    Patched是一个开源的工作流自动化框架，专为开发团队设计，通过集成大型语言模型（LLMs）来自动化代码审查、文档生成、补丁生成等开发任务。它通过提供预设的patchflows或允许用户自定义patchflows来加速日常开发工作。Patched支持与现有的开发和安全解决方案集成，如Gitlab、GitHub、Jira等，使得开发人员能够构建复杂的多步骤工作流。Patched强调隐私优先，支持在用户自己的基础设施内部署，并使用自己的LLM API密钥。

    自动化 开发工具 代码审查

  • AI Signature Generator.com:免费创建个性化签名

    AI Signature Generator是一个在线工具，使用人工智能技术帮助用户创建个性化的签名。用户只需输入全名或首字母，AI即可生成多种风格的签名供用户选择。这项技术简化了签名设计过程，使得用户无需具备专业设计技能即可获得美观且专业的签名。该工具完全免费，适合需要快速生成电子签名的用户，无论是个人使用还是商业场合，都能提供便利。

    AI 签名生成 个性化

  • AI Fill Image:利用AI技术无缝扩展图像

    AI Fill Image是一个免费的在线图像填充工具，它使用先进的AI技术来自动填充图像周围的空白区域，同时保持原始风格和内容。这项技术的重要性在于它能够无缝地扩展图像，为设计师和摄影师提供了一种创新的方式来增强他们的创意项目。产品背景信息显示，AI Fill Image适合所有类型的图像，尤其是那些具有清晰图案和结构的图像。

    AI技术 图像扩展 在线工具

  • Brat Generator:创造Charli XCX专辑风格的图片

    Brat Generator是一个在线工具，允许用户创建具有Charli XCX专辑风格的图片。它提供了一个简单易用的界面，用户可以通过选择不同的背景颜色来个性化他们的图片。这个工具特别适合那些想要快速生成具有特定艺术风格图像的用户。

    图片生成 设计工具 艺术创作

  • RAGLAB:模块化研究导向的检索增强生成统一框架

    RAGLAB是一个模块化、研究导向的开源框架，专注于检索增强生成(RAG)算法。它提供了6种现有RAG算法的复现，以及一个包含10个基准数据集的全面评估系统，支持公平比较不同RAG算法，并便于高效开发新算法、数据集和评估指标。

    自然语言处理 机器学习 人工智能

  • 01 App:将智能设备控制权交到您手中。

    01 App是一个基于iOS和Android的应用程序，它通过简单的按键对讲界面，允许用户从世界任何地方控制Mac、Windows和Linux机器。该应用代表了一种新型的计算平台，专注于软件而非硬件，通过提供更好的SDK、集成语音模型、提高教学模式的可靠性和增加多模态功能来增强用户体验。01 App的推出，是为了让用户能够更便捷地体验到01平台的智能设备控制能力，同时避免了制造硬件所带来的复杂性和成本。

    智能控制 远程操作 开源

  • 分歧终端机pingli.app:让AI帮你解决分歧

    分歧终端机是一个在线平台，通过AI技术帮助用户解决日常生活中的分歧和争议。它通过模拟裁判的方式，让用户提交问题并由AI进行投票，从而得出一个相对客观的结果。这种技术的应用不仅增加了决策的趣味性，也提高了决策的效率，尤其适合在朋友之间或小团体内部解决小争议。

    AI 决策 争议解决

  • Alorica:实时语音语言翻译解决方案

    Alorica ReVoLT是Alorica Clear解决方案的一部分，属于其革命性的多语言客户体验产品套件。这项技术通过实时语音语言翻译，帮助客户提升品牌影响力，优化客户服务体验。Alorica ReVoLT在2024年AI突破奖中被评为最佳基于AI的客户服务解决方案，凸显了其在客户体验管理（CXM）领域的领先地位。

    客户服务 多语言支持 AI技术

  • Chai-1:先进的多模态基础模型，用于分子结构预测。

    Chai-1是一个用于药物发现的多模态基础模型，能够预测蛋白质、小分子、DNA、RNA、共价修饰等的分子结构。它在PoseBusters基准测试中达到了77%的成功率，与AlphaFold3相当。Chai-1无需多序列比对即可运行，保持了大部分性能，并且能够更准确地折叠多聚体结构。此外，Chai-1可以与实验室数据结合，提高预测性能。该模型旨在将生物学从科学转变为工程，推动AI在生物学研究中的应用。

    AI 药物发现 分子结构预测

  • FinFloh:自动化应收账款管理软件，提升企业现金流。

    FinFloh是一款全球性的应收账款自动化软件，旨在帮助B2B财务团队通过更快地收集应收款项、减少DSO、轻松解决争议和最小化坏账来转变其应收账款流程。该软件通过集成财务、应收账款、销售和客户支持团队，确保信息无缝对接，从而提高现金流。FinFloh的应收账款技术以协作沟通为核心，帮助企业高效解决争议，提升收款效率。

    应收账款 自动化 ERP集成

  • Lucas app:通过日常电话与AI教师学习语言

    Lucas是一个AI语言教师应用程序，它通过电话对话的形式帮助用户学习英语、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语或法语。该应用程序提供个性化的学习计划，适合所有水平的用户，从初学者到专业人士。Lucas强调口语实践，每天仅需5分钟，就能显著提高语言能力。它通过模拟真实对话环境，增强学习者的语言运用自信，同时提供个性化反馈和指导。

    语言学习 AI教师 口语练习

  • Group Card Creator:创建数字团体贺卡，庆祝每个特别的时刻。

    Group Card Creator是一个免费、用户友好的平台，旨在创建数字团体贺卡以庆祝各种场合和里程碑。它允许多人协作完成一张卡片，共同分享祝福。这个服务完全免费，没有隐藏费用，支持无限创建卡片和邀请无限贡献者，非常适合生日、退休、周年纪念、入职、告别、育儿假、晋升和早日康复等场合。

    免费 协作 贺卡

  • Chai Discovery:探索生命交互的奥秘

    Chai Discovery是一个专注于解码生命交互的网站，它可能涉及生物信息学、基因组学或相关领域，旨在通过先进的技术手段揭示生命体之间复杂的相互作用。该产品或技术的重要性在于它可能为生命科学、医学研究和相关领域提供深入的洞见和数据支持。

    生命科学 基因组学 生物信息学

  • FinFloh Credit Hub AI:一站式B2B信用决策解决方案

    FinFloh Credit Hub AI是一个为企业提供端到端的发票到现金自动化平台，专注于B2B信用决策。它提供自动化客户入职、定期信用审查、先进的现金预测、实时风险警报和客户分群等功能，以优化收款性能并最小化坏账。产品符合SOC 2、GDPR和ISO标准，确保用户数据安全。

    信用决策 自动化 数据安全

  • Branding 5:AI竞品分析工具，洞察数字策略与市场定位。

    Branding 5是一款利用人工智能技术进行品牌定位和市场策略分析的工具。它通过分析竞争对手的数字策略和市场定位，帮助用户获得宝贵的洞察力，从而在竞争激烈的市场中获得战略优势。该工具能够提供超过100个数据点的分析，帮助用户以最小的努力深入了解竞争对手。

    AI分析 市场策略 品牌定位

  • Sprig AI:AI驱动的产品体验平台，助力产品优化和增长。

    Sprig是一个综合性的产品体验平台，通过AI技术观察用户的产品使用体验，生成产品改进建议，以帮助企业实现其产品目标。该平台通过Replays、Heatmaps、Surveys、Feedback和AI Explorer等功能，提供用户行为分析、用户反馈收集、产品改进建议等一系列服务，帮助产品团队更好地理解用户需求，优化产品体验，从而推动产品增长。

    AI分析 用户反馈 产品优化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM

(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i; y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "script", "jtpj081ybs");