华为三折叠手机发布 售价19999元起

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:华为在今天下午的发布会上揭开了其最新旗舰手机——华为Mate XT非凡大师的神秘面纱。这款手机以其独特的三折叠设计，再次刷新了人们对折叠屏手机的认识，成为全球首款量产的三折叠手机。

华为Mate XT非凡大师的发布，标志着华为在折叠屏技术上的又一次突破。自2019年推出Mate X以来，华为一直在折叠屏领域不断创新，推出了无缝外折、无缝内折、无缝小折、全能折叠等多种形态的产品。

这款手机拥有10.2英寸的超大屏幕，是全球尺寸最大的折叠屏，展开后的厚度仅有3.6mm，也是全球最薄的折叠屏手机。其独特的长方形比例，使得在观影、查看图片和PPT时，能够提供比普通折叠屏大一倍的视觉体验。

在设计上，华为Mate XT非凡大师采用了金属与素皮相结合的机身材质，提供了玄黑、瑞红两种配色，展现出优雅而奢华的质感。手机的后壳采用了中轴对称设计，镜头部分为八角传奇星钻造型，外圈则通过精湛的工艺勾勒出优美的正弦曲线。

华为通过首创的天工铰链系统，解决了三折叠中的可靠性问题，实现了铰链系统的内外弯折，采用Z字形方案，实现了双轨联动。同时，手机采用了多向弯折柔性材料，外折部分抗拉伸，内折部分抗挤压，有效应对三折叠的设计挑战。

在屏幕表面，华为Mate XT非凡大师实现了双重抗冲击设计，内侧采用业界最大的UTG玻璃，外层则为非牛顿材料，提升了30%的抗冲击能力，有效防止因弯折时异物卡入而导致的屏幕损坏。

此外，这款手机还搭载了全球最薄的硅负极大容量电池，厚度仅1.9mm，容量达到5600mAh，支持66W有线快充和50W无线快充。在影像方面，华为Mate XT非凡大师采用了XMAGE三摄系统，包括5000万像素主摄、1200万像素超广角和1200万像素潜望长焦，支持十档可变光圈，系统内还支持AI消除、AI扩图以及AI云增强等功能。

华为Mate XT非凡大师还支持灵犀通信和天通卫星通话功能，为用户提供更全面的通信体验。价格方面，这款手机提供了16GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB三种配置，价格分别为19999元、21999元和23999元，将于9月20日正式开售。

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