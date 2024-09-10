AI日报：苹果AI手机iPhone 16发布；Kimi API已支持联网搜索功能；AI面部表情编辑神器Reshot AI

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1、苹果首款AI手机发布!iPhone16全新AI功能体验感拉满

苹果在2024年秋季发布会上推出了iPhone16系列，引入了全新的AI功能，为果粉们带来了全新的使用体验。新款手机不仅在硬件上有所升级，还加入了Apple Intelligence作为核心，让用户个性化服务更加智能化。

【AiBase提要:】 📱 iPhone16系列带来了重大升级，新增侧边相机控制按钮，A18芯片性能提升30%，支持MagSafe快充。 🧠 Apple Intelligence整合用户个人信息，提供个性化服务，同时保护用户隐私。 🔊 Siri得到显著提升，支持文字输入，将陆续推出更多功能，提高用户体验。

2、iOS18将于下周发布，遗憾未包含 Apple Intelligence 功能

iOS18即将于9月16日发布，带来了许多令人期待的更新，包括个性化主屏幕和锁屏、全新密码管理应用和卫星消息功能。然而，遗憾的是未包含Apple Intelligence功能。

【AiBase提要:】 🌟 用户可以自由调整主屏幕和小组件的排列及外观。 🔐 更新包括全新的密码管理应用和支持卫星消息功能，增强安全性和便利性。 🤖 Apple Intelligence功能及更智能的Siri将在10月的iOS18.1公共测试版中推出。

3、苹果官方:Apple Intelligence中文版明年上线

苹果公司在秋季新品发布会上发布了iPhone16系列和最新的人工智能技术Apple Intelligence。Apple Intelligence将在明年上线，将为用户提供智能写作功能和智能助手Siri的升级。这标志着苹果在人工智能领域进一步拓展，并对中国市场深入布局。

【AiBase提要:】 🍎 Apple Intelligence利用生成式AI大模型提供简短总结和智能写作功能。 📱 Siri结合ChatGPT能够更精准理解用户意图和提供智能回应。 🌏 Apple Intelligence将先测试美国英语版本，后推出中文、法语、日语和西班牙语版本。

4、Kimi智能助手Kimi API现已支持联网搜索功能

Kimi智能助手旗下的Kimi API推出了联网搜索功能，用户可以通过API获取互联网信息，提升交互体验。这一更新使开发者能够实现应用程序自动进行网络搜索并提供答案，省心快速兼容。费用方面需支付调用费用和Tokens费用。更新提升了用户体验，拓展了Kimi智能助手的应用场景，增加了开发者灵活性和便利。

【AiBase提要:】 🚀 Kimi API现支持联网搜索功能，用户可获取互联网信息，提升交互体验。 💡 新功能省心、快速、兼容，开发者可使应用程序自动进行网络搜索并提供答案。 💰 使用联网搜索功能需支付调用费用和Tokens费用，提升了用户体验，拓展了应用场景。 详情链接:https://platform.moonshot.cn/docs/guide/use-web-search

5、AI面部表情编辑神器Reshot AI来了!哭脸瞬间变笑脸!

Reshot AI是一款全新的人工智能照片编辑器，专注于个人头像和专业图像编辑，通过先进的AI技术让个人头像编辑变得简单高效。其面部修复工具和智能面部优化功能让用户可以轻松调整表情、面部姿势和光线，实现多样化造型。光影处理技术模拟自然光线，创造专业级照明效果，同时提供灵活的订阅计划。Reshot AI的换脸、模因生成功能和背景替换能力进一步扩展了创意编辑应用，为用户带来革命性的照片编辑体验。

【AiBase提要:】 🤖 专注于个人头像和专业图像编辑，简单高效 🎨 提供面部修复工具和智能面部优化功能，实现多样化造型 💡 提供灵活的订阅计划，同时具备换脸、模因生成和背景替换功能 详情链接:https://www.reshot.ai/

6、亚马逊推出新功能:让有声读物解说员用 AI “克隆” 自己

亚马逊推出了让有声读物解说员用AI“克隆”自己的新功能，旨在加快有声书制作速度，为解说员提供更多创作机会，同时推动有声书市场的发展。这项功能将通过AI技术训练解说员的语音克隆，参与者将获得报酬并控制参与的项目，确保AI克隆的使用需解说员同意。

【AiBase提要:】 📚 亚马逊推出AI克隆解说员的功能，加快有声书制作速度。 🎤 解说员提交录音训练AI克隆，可控制参与项目。 💰 参与者通过“版税分享”获得报酬，AI克隆使用需解说员同意。

7、Open Interpreter推出01App 让你的手机成为万能遥控器!

Open Interpreter团队放弃了01Light硬件设备生产，转而推出名为01App的创新软件应用，让智能手机成为万能遥控器。这款免费的应用集成了语音控制、跨平台操作和上下文模式等功能，极大提升工作效率和远程控制便利。用户无需购买额外硬件设备，即可享受强大的语音控制功能，经济实惠且便捷。

【AiBase提要:】 📱01App是一款免费的iOS和Android应用，通过语音命令远程控制各种计算机设备，提供智能助手体验。 🔧01App开源特性，公开制造材料和开发文档，鼓励用户和开发者参与改进和创新，提供丰富的SDK支持。 🚀01App采用WebRTC技术实现实时通信，集成本地化语音识别和文本转语音服务，功能设计充分考虑用户需求，提供便捷的远程控制体验。 详情链接:https://changes.openinterpreter.com/log/01-app

8、谷歌Illuminate:复杂论文一键变博客

谷歌推出的新产品Illuminate将学术论文转化为生动的音频播客，让学习变得轻松有趣。通过强大的语言模型Gemini，论文内容转换成引人入胜的对话，让用户在碎片时间里也能轻松获取知识。虽然还有改进空间，但Illuminate为学习带来全新体验。

【AiBase提要:】 🌟 学术论文转化为生动音频播客，提升学习效率。 🔍 AI角色对话深入探讨论文细节，帮助加深理解。 🎧 提供人性化功能，如快进、后退、调节播放速度，方便用户学习。 详情链接:https://illuminate.google.com/home

9、AI2推出全新开源模型 OLMoE:高效、强大且不再昂贵!

AI2最近发布了全新的开源模型OLMoE，该模型采用稀疏混合专家架构，拥有70亿参数但每个输入标记仅使用10亿参数。OLMoE在性能和成本方面具有竞争力，推动了开源模型的发展。

【AiBase提要:】 🌟 OLMoE是AI2发布的新开源模型，性能与成本具备竞争力。 📊 OLMoE采用稀疏混合专家架构，有效降低推理成本和内存需求。 🔍 AI2致力于提供全面开源的AI模型，促进学术研究和开发。 详情链接:https://huggingface.co/collections/allenai/olmoe-66cf678c047657a30c8cd3da

10、号称最强模型Reflection70B遭质疑，创始人面临 “欺诈” 指控

最近发布的开源AI模型Reflection70B在业界引起广泛争议，创始人面临欺诈指控。模型性能受到怀疑，测试结果未能复现初期声称的表现，引发社交媒体热烈讨论。

【AiBase提要:】 🔍 模型性能受质疑，引发社区关注。 ⚙️ 创始人解释上传问题导致性能下降，呼吁关注更新版本。 🔥 社交媒体上讨论激烈，存在指责和辩护，形势复杂。

11、北卡音乐家因 “虚拟金矿” 被捕，利用 AI 和机器人账户捞流媒体收入

这篇文章揭示了北卡罗来纳州音乐家迈克尔·史密斯利用人工智能和机器人账户欺诈流媒体平台的案件，暴露了AI在音乐行业中的阴暗面。史密斯的行为不仅挤占了真正艺术家的合法收入，还引发了对AI生成音乐泛滥的担忧。

【AiBase提要:】 🤖 史密斯与同谋购买AI生成歌曲，在流媒体平台上进行虚假播放，获得数千万美元收入。 🕵️‍♂️ 史密斯使用假名注册机器账户，分散流量到AI生成的歌曲，掩盖欺诈行为。 ⚖️ 检方指控史密斯电信诈骗、洗钱共谋等罪名，可能面临监禁和财产损失。

12、不用再死磕咒语了!北大、百川推智能提示系统PAS

在AI技术飞速发展的时代，提示工程（Prompt Engineering）成为AI世界的语言艺术，通过PAS系统实现智能提示增强，提升AI理解和响应能力。

【AiBase提要:】 🔑 提示工程是AI世界的语言艺术，通过设计提示引导AI精准理解人类意图。 🚀 PAS系统基于大型语言模型，高效利用数据点，提升AI性能。 💡 PAS在多项基准测试中表现优异，提升AI逻辑推理、语言翻译和问答能力。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2407.06027

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