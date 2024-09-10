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iPhone16配色 秋裤和垃圾袋上热搜 网友：还好有黑白色顶着

2024-09-10 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:在9月10日凌晨举行的苹果秋季特别活动中，苹果公司推出了备受期待的iPhone16系列手机、Apple Watch Series10系列手表和AirPods4无线耳机等新品。iPhone16系列将于9月13日周五晚上8点开始预售，并在9月20日正式发售，起售价格维持在5999元。

新款iPhone16系列在颜色上提供了黑色、白色、粉色、深青色和群青色等选择，但新配色在网络上引发了两极化的评价，有网友直言不讳地表示“好丑”，使得该话题迅速登上热搜。此外，新机的摄像头布局也进行了调整，由之前的对角线排列变为垂直排列，这一变化也引起了网友的热议。

苹果iPhone16

在硬件配置上，iPhone16和iPhone16Plus搭载了A18芯片，性能显著提升，同时引入了摄影风格和相机控制等新功能。摄像头方面，该系列手机配备了4800万像素主摄，支持2倍拍摄和杜比视界4K60帧视频录制，为摄影爱好者提供了更多可能性。

iPhone16Pro和iPhone16Pro Max两款高端型号则配备了6.3英寸和6.9英寸的大屏，并采用5级钛金属材质，增加了耐用性和轻便性。Pro系列还搭载了更高性能的A18Pro芯片，摄像头系统也得到了升级，包括4800万像素超广角摄像头和5倍光学变焦功能。

苹果还推出了“视觉智能”功能，使用户能够通过简单的点击获取更多关于镜头前物体的信息。公司还宣布将在未来几个月推出Apple Intelligence功能，旨在进一步提升用户体验。

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