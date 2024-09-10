iPhone16可拍摄空间照片：搭载二合一4800万像素融合式摄像头

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:苹果公司在今日的秋季发布会上正式推出了iPhone16和iPhone16Plus，这两款新机型搭载了定制的A18芯片，并配备了多种创新摄像头功能。iPhone16系列引入了相机控制功能，为用户提供了与先进摄像头系统交互的新方式，使捕捉生活精彩瞬间变得更加轻松快捷。

iPhone16系列的摄像头系统包括一个支持2倍长焦的4800万像素融合式摄像头，以及一个全新的超广角摄像头，后者支持微距摄影。新一代摄影风格功能允许用户为图像增添个性化风格，而空间照片和空间视频拍摄功能则提供了在Apple Vision Pro上以非凡景深效果回顾珍贵记忆的可能。

A18芯片在性能和能效上实现了巨大飞跃，不仅能够支持要求严苛的AAA游戏，还显著提升了电池续航能力。iPhone16和iPhone16Plus还专为Apple智能打造，提供简单易用的个性化智能系统，该系统能够理解用户的个人情境，并提供实用且高度相关的智能功能，同时确保用户隐私和安全。

iPhone16和iPhone16Plus提供6.1英寸和6.7英寸两种尺寸，采用精美耐用的设计，电池续航能力得到大幅提升。两款机型均提供黑色、白色、粉色、深青色和群青色五种配色，将于9月13日起接受预购，9月20日正式发售。

价格方面，iPhone16的起售价为5999元或每月250元，iPhone16Plus的起售价为6999元或每月292元，提供128GB、256GB、512GB三种容量配置选择。

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