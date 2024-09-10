苹果将在印度推出价格更低的 iPhone16Pro 系列

印度将成为苹果最新的 iPhone16Pro 系列的重点销售市场。苹果于本周一在其2024年 Apple Event 上发布了这些新手机，并宣布将以比前代产品低约15，000卢比（178美元）的价格在印度销售。

这次降价是由于苹果将降低进口关税和扩大本地制造的好处延伸到消费者。目前，iPhone16Pro 和 Pro Max 在印度的起价分别为119，900卢比（1，428美元）和144，900卢比(1，725美元)，而上一代 iPhone15Pro 的发布价则分别为134，900卢比(1，606美元)和159，900卢比(1，904美元)。

这一举措是在印度最近决定降低电子产品进口关税以及苹果在该国扩大本地制造业务之后进行的。事实上，苹果已将其在印度的 iPhone15Pro 机型价格下调了3% 至4%。

据悉，苹果将很快在印度开始销售印度制造的 iPhone16和 iPhone16Pro 机型，尽管最初 Pro 机型将依赖进口。

不仅如此，苹果在印度市场的地位也在不断提升。摩根士丹利预计，到2023年，苹果来自印度的收入将比去年同期增长42%，达到87亿美元。2023年，印度 iPhone 出货量也将增长39%，达到920万台，成为该公司第五大手机市场。

苹果正在采取更多的措施来提高在印度等新兴市场的竞争力，希望进一步提升在全球智能手机市场的地位。

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