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库克称iPhone16是最先进的iPhone：A18芯片带来卓越性能

2024-09-10 08:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:在9月10日的苹果秋季新品发布会上，苹果公司推出了备受期待的iPhone16系列，同时亮相的还有AirPods4Apple Watch S10等新品。

苹果CEO Tim Cook在微博发文强调，iPhone16系列是公司打造的最先进iPhone，得益于Apple芯片，带来了强劲的性能体验、更长的电池续航和卓越的表现。

据悉，A18系列芯片在iPhone16Pro系列和iPhone16系列上均有搭载。A18Pro芯片采用台积电新一代N3P3nm工艺，性能提升了10%，功耗降低了16%。CPU核心配置为6核心，包括2个性能核和4个能效核，集成了下一代ML机器学习加速器。GPU性能提升了20%，神经网络单元保持16核心配置，内存带宽提升了17%。A18Pro还支持多项先进技术，如ProMotion显示技术、始终显示功能、USB3接口和ProRes视频录制。

A18芯片虽然性能略逊于A18Pro，但依然采用了台积电的N3E工艺，提供了稳定的性能和高效的能效比。CPU核心同样为6核心配置，性能相比前代A16提升了30%，GPU性能也有显著提升。神经网络单元针对大型生成模型进行了优化，机器学习速度最高可提升2倍。内存带宽增加了17%，功耗相比A16降低了30%，在同等性能下功耗降低了35%，为用户提供了更长的电池续航时间。

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iPhone16Pro系列在设计上继承并创新了前代产品，机身采用5级钛合金材质，提供了四种新配色，并在内部结构上采用了铝合金框架和增强的散热材料，使得散热性能提升了20%。性能方面，搭载了A18Pro芯片，采用第二代3nm工艺，性能和GPU性能分别提升了15%和20%，并支持硬件光追技术。

iPhone16Pro系列的屏幕尺寸也有所增大，提供了更大的视觉体验，同时配备了灵动岛功能、ProMotion自适应刷新率技术、原彩显示和2000尼特峰值亮度。影像系统方面，采用了4800万像素的融合主摄和超广角镜头，支持4K120帧拍摄和杜比视频拍摄。新增的电容按键提供了便捷的操作体验。价格方面，iPhone16Pro系列提供128GB至1TB的存储选项，售价从7999元至12999元不等;iPhone16Pro Max提供256GB至1TB的存储选项，售价从9999元至13999元不等。两款机型将于9月13日20:00开始预售，9月20日正式发售。

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iPhone16系列延续了苹果的简约风格，并引入了三种新配色。机身采用了航空级铝材和新型Ceramic Shield材料，硬度提升了50%。屏幕尺寸保持不变，分别为6.1英寸和6.7英寸。iPhone16系列的双摄系统支持空间视频录制，主摄像头可达4800万像素，并配备了2倍长焦镜头。搭载的A18芯片，性能提升了30%，功耗降低了30%，GPU性能提升了40%，并支持苹果AI技术。

iPhone16系列的预售同样将于9月13日20:00开始，正式发售日期为9月20日。价格方面，iPhone16提供128GB、256GB和512GB版本，售价分别为5999元、6999元和8999元;iPhone16Plus提供相同存储选项，售价分别为6999元、7999元和9999元。

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