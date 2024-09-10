官网下架iPhone15Pro：仅有15和15Plus在售

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今天凌晨，苹果公司正式发布了备受期待的iPhone16系列，标志着苹果在智能手机领域的又一次重大更新。新款iPhone16系列的起售价定为5999元，这一价格点为消费者带来了苹果最新的技术创新和高端体验。

随着iPhone16系列的发布，上一代的iPhone15Pro和iPhone15Pro Max迅速从苹果官网撤下，同时下架的还有iPhone13标准版以及老款AirPods等产品。这一举措是苹果产品更新换代的常规操作，旨在为最新型号的产品让路。

尽管iPhone15Pro系列已经从官方渠道下架，但在京东等电商平台上，这些机型仍有现货销售，部分版本甚至已经出现了缺货状态。根据苹果以往的策略，iPhone15Pro系列将继续在第三方平台销售，直到库存完全售罄。

尽管iPhone15Pro是苹果去年发布的产品，但其配置即使放在今天也依然不显过时。作为苹果首款采用钛金属边框的机型，iPhone15Pro搭载了性能强劲的A17Pro处理器，并支持USB Type-C接口，UI设计上延续了苹果标志性的灵动岛风格。此外，该机型的边框宽度仅为1.55毫米，比前一代Pro系列更窄，展现了苹果在工业设计上的精细追求。

特别值得一提的是，iPhone15Pro Max配备了潜望长焦镜头，支持5倍光学变焦，即使在当前市场上，其影像表现依然处于第一梯队。这使得iPhone15Pro Max成为摄影爱好者和专业用户的理想选择。

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